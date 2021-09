Na mira da diretoria do Fortaleza para compra em definitivo, Éderson se destaca na Série A

Éderson é um dos principais destaques do Fortaleza e do Campeonato Brasileiro. O volante cedido pelo Corinthians esteve próximo de acertar uma saída para a Premier League, mas, após o negócio não se concluir, a diretoria tricolor começou um planejamento para tentar a aquisição em definitivo do atleta.

A importância da permanência de Éderson para bom funcionamento do time tricolor se reflete nos números do jogador. Com destaques defensivos e ofensivos, o meio-campista lidera o Leão em desarmes (36), interceptações (18), em finalizações (37), em dribles (17), em faltas sofridas (40) e o segundo em assistências (4).

Com números expressivos em comparação aos atletas do Pici, Éderson também se destaca em relação aos outros jogadores do Campeonato Brasileiro. É o segundo em interceptações no geral – atrás de Gabriel do Corinthians (20) – e o segundo volante com mais assistências – abaixo de Edenilson do Internacional (5).

Outro ponto que impressiona em Éderson é a disciplina apresentada pelo jogador em campo. Mesmo atuando como volante, o atleta tricolor fez somente 17 faltas em 17 jogos disputados na Série A. Em comparação ao seu companheiro de posição e de titularidade, Felipe cometeu 24 infrações. Apesar do pouco número de faltas, o meia do Fortaleza levou três amarelos.

Ainda abordando sobre as infrações, Éderson é o volante que mais sofreu faltas no Campeonato Brasileiro. Foram 40 entradas sofridas pelo meio-campista do Tricolor. O número é comparável a de atacantes mais visados da primeira divisão. Ederson fica atrás no quesito de Pepê (43), Rossi (43), Hulk (44), o lateral Hayner (45), Marinho (47) e Janderon (49).

Os números impressionantes e a importância tática tornaram Éderson o homem de confiança de Juan Pablo Vojvoda. São 1278 minutos na Série A defendendo o Fortaleza, 14 partidas como titular e três entrando no decorrer do confronto. O único gol marcando pelo meio-campista tricolor foi na vitória sobre o América-MG, na goleada por 4 a 0.

Contando com a bom desempenho do volante, o Fortaleza busca a vitória contra o Bahia, no sábado, 4, às 21 horas, no Pituaçu, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos e na terceira posição, o Tricolor tenta um triunfo após quatro jogos seguidos com empates.

