No aniversário de 103 anos, Fortaleza lançará galeria virtual contando a história do clube

Acervo vai estar disponível gratuitamente no eMuseu do Futebol, com fotos e vídeos dos principais momentos da trajetória do Tricolor, além de informações. Torcedores poderão colaborar com materiais

Os principais momentos dos 103 anos que o Fortaleza Esporte Clube comemora nesta segunda-feira, 18, estão compilados e disponíveis gratuitamente em uma galeria virtual no eMuseu do Esporte (emuseudoesporte.com.br). O lançamento oficial da exposição em 3D será na data festiva, provavelmente em uma live com o presidente do clube, Marcelo Paz.

O Fortaleza é o segundo clube do Brasil a ter uma galeria virtual 3D no eMuseu do Esporte. O primeiro foi o Vasco da Gama, com lançamento feito em setembro. A estratégia da plataforma é contemplar as diferentes regiões do Brasil e a parceria com o Tricolor foi a primeira com uma equipe do Nordeste. Clubes como Grêmio, Chapecoense e Juventude já estão acertados para também contar com esse espaço histórico e acessível.

“A iniciativa é contemplar entidades esportivas de uma forma geral, para que a gente registre e preserve a memória do esporte nacional. Abrimos as portas para federações, confederações e clubes”, explicou a CEO do eMuseu do Esporte, a professora doutora Bianca Gama.

Em conversa com O POVO, Bianca relatou que a galeria virtual dedicada ao Fortaleza conta com 47 acervos entre vídeos e fotos, além de 21 painéis, totalizando, portanto, 68 materiais diferentes, muitos deles acompanhados de texto com informações históricas, que são disponibilizadas na tela com um clique ou toque.

A navegação se assemelha a uma visita real a um museu. Na tela, é possível caminhar pelos corredores, virando-se para os lados, no intuito de ver de frente cada conteúdo, entrar em salas e até migrar para outra galeria virtual existente na plataforma. Todo o material disponível e as informações foram colhidas e separadas a várias mãos, ou seja, uma curadoria conjunta.

Museólogos e historiadores do próprio eMuseu do Esporte, além de pesquisadores da história do Fortaleza e historiadores cearenses trabalharam na compilação de acervos. O diretor de eventos do clube, Roberto Barbosa, contou ao O POVO como tudo aconteceu.

“Ano passado, o Alex Santiago era secretário do presidente Marcelo Paz e criou um grupo com pesquisadores da história do Fortaleza. Já se vislumbrava um projeto de museu (físico) no Forteza, já estavam sendo feitos levantamentos de troféus, catalogando acervos etc. Com a ida do Alex para a diretoria de futebol, eu fui convidado para o grupo e lá escolhemos duas pessoas para fazer essa ponte com o grupo (eMuseu)", relatou o dirigente.

Roberto se refere a transformar tudo que se tinha físico em digital, para viabilizar a galeria 3D. Algumas imagens foram até coloridas digitalmente. Quanto às conquistas mais recentes, o departamento de Marketing do clube também foi bastante ativo nas colaborações, uma vez que tem muito material.

Coleção

Além de poder ver todo um material histórico na galeria virtual, os torcedores também poderão colaborar diretamente com o acervo do Fortaleza, enviando fotos e vídeos para a coleção do clube no eMuseu.

“O mais importante é que além da galeria, o clube ganha possibilidade de criar sua coleção no portal. Diferentemente da galeria 3D, há a possibilidade de compartilhar. Qualquer pessoa pode criar sua própria coleção, mas você pode colaborar com as coleções existentes dos clubes e instituições. É um acervo colaborativo e ilimitado”, explica a CEO do eMuseu do Esporte.

Momentos históricos do Fortaleza estão registrados no acervo da galeria virtual (Foto: Reprodução/eMuseu do Esporte)



O diretor de eventos do Tricolor também destacou a possibilidade de colaboração, mesmo com o clube já tendo disponibilizado muitos materiais. “A gente conseguiu contar as coisas mais importantes do Fortaleza, tem muitas curiosidades que nem eu sabia. Tem a primeira viagem internacional, a primeira competição (disputada)”, disse.

A galeria 3D deve ser apenas a primeira parceria entre Fortaleza e eMuseu do Esporte. Existe um projeto em andamento para, com a mesma tecnologia, criar-se um tour virtual pelo Centro de Excelência Alcides Santos.

eMuseu do Esporte

Com o apoio de colecionadores, o eMuseu do Esporte já conta com onze galerias virtuais permanentes em uma plataforma 3D: Enel; Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Vasco da Gama. Esses espaços contam com tour virtual com a exposição de acervos digitais inéditos, possibilitando experiências imersivas aos participantes.

O eMuseu do Esporte é uma realização da startup Gama Assessoria, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS).

