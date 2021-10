Presidente do Fortaleza palestra no Estádio do Benfica, em Lisboa, com presença de Jorge Jesus

Marcelo Paz apresentou a palestra "Cuidar das pessoas faz a bola entrar? O case recente do Fortaleza". No evento, Jorge Jesus disse que tem visto os jogos do Leão

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, participou nesta quarta-feira, 13, de evento Global Football Management no Estádio da Luz, do Benfica, em Lisboa, que teve como tema geral o "O Futuro da Gestão Humanizada do Futebol". Ele apresentou a palestra "Cuidar das pessoas faz a bola entrar? O case recente do Fortaleza".

“Entendo que participar de um evento como esse contribui para o processo de internacionalização da nossa marca e reforça as ações de gestão que temos feito, além de ampliar o network”, comentou.

O dirigente tricolor reencontrou o atacante Everton Cebolinha, cria das categorias de base e atualmente no Benfica, durante almoço na terça-feira, 12. "Foi ótimo. Almoçamos juntos. Ele está bem aqui, adaptado à cidade e feliz. Certamente vai performar muito em breve", comentou Marcelo Paz, que segue em Portugal até sábado, 16.

O técnico do Benfica, Jorge Jesus, também palestrou no evento. Ao saber da presença do presidente do Tricolor, o treinador, com passagem marcante pelo Flamengo, revelou para a plateia presente que tem visto jogos do Fortaleza.

O evento segue até o dia 15 de outubro e reúne 200 participantes, desde presidentes e diretores do mundo da gestão, media e negócios do futebol. Com transmissão a partir de Lisboa para o mundo, é um evento híbrido que oferece série de palestras, seminários e networking.

