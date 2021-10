Fortaleza enfrenta Chapecoense e mira nova vitória como visitante na Série A

De olho na Copa do Brasil, Tricolor mantém atenções no Brasileirão para seguir no G-4 e enfrenta Verdão do Oeste neste sábado, às 19 horas, na Arena Condá

Antes de voltar as atenções de forma exclusiva para a inédita semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza mantém o foco na Série A e busca a terceira vitória seguida como visitante diante da lanterna Chapecoense-SC, às 19 horas deste sábado, 16, na Arena Condá, em Chapecó, pela 27ª rodada da competição.

O embate contra o Verdão do Oeste será o primeiro na sequência longe da capital cearense. Na próxima quarta-feira, 20, em Belo Horizonte, o Tricolor encara o Atlético-MG no duelo de ida do torneio nacional. O confronto no Mineirão já gera expectativa no Pici pela relevância histórica e esportiva, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda tenta conter a ansiedade para emplacar novo resultado positivo no Brasileirão.

Nos dois últimos compromissos fora de casa, o Leão levou a melhor: bateu o Sport-PE por 1 a 0, na Arena Pernambuco, e o Fluminense-RJ por 2 a 0, no Maracanã. O duelo contra a Chape, portanto, pode completar a trinca distante dos próprios domínios, além de emendar novo triunfo depois do 1 a 0 sobre o Grêmio-RS, na última quarta-feira, 13.

Na última posição do certame e com apenas uma vitória em 26 partidas, a equipe catarinense soma três empates nos últimos três jogos dentro de casa: ficou na igualdade com São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR. O time comandado por Pintado tem a defesa mais vazada, com 44 gols sofridos, e o pior desempenho como mandante, sem nenhum resultado positivo - cinco empates e oito derrotas.

Apesar de não ser adepto à prática de poupar jogadores, Vojvoda deve fazer mudanças na equipe para o jogo de hoje pelo ritmo intenso do calendário neste mês e visando a semifinal da Copa do Brasil. Marcelo Benevenuto, Lucas Lima e David, por exemplo, não poderão encarar o Galo e serão titulares em Chapecó - o zagueiro e o meia já defenderam outros clubes no torneio, enquanto o atacante está suspenso.

Por outro lado, nomes como o zagueiro Titi, o volante Éderson e o ala esquerdo Lucas Crispim podem ser preservados, o que abriria espaço para Ronald e Bruno Melo, por exemplo. O atacante Robson já é ausência certa por ter completado a série de três cartões amarelos, enquanto o volante Matheus Jussa se recuperou de problema muscular e viajou junto com a delegação para os dois jogos.

Já a Chapecoense-SC não terá o lateral-esquerdo Busanello e o volante Anderson Leite, suspensos, mas volta a ter o meia Denner à disposição. Mancha deve ocupar o posto na defesa, enquanto Lima e Alan Santos disputam posição no meio-campo.

Chapecoense-SC x Fortaleza

Chapecoense-SC

5-3-2: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joílson, Jordan e Mancha; Moisés Ribeiro, Lima (Alan Santos) e Denner; Mike e Rodrigo Silva. Técnico: Pintado

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi (Jussa); Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e Lucas Crispim (Bruno Melo); Romarinho e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Condá, em Chapecó/SC

Data: 16/10/2021

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior/RN

Assistentes: Vinicius Melo de Lima/RN e Flávio Gomes Barroca/RN

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

