Matheus Jussa viaja e pode reforçar Fortaleza em sequência fora de casa

Volante foi desfalque no triunfo sobre o Grêmio-RS por problema muscular, mas voltou a ser relacionado para os jogos contra Chapecoense-SC, pela Série A, e Atlético-MG, pela Copa do Brasil

Ausente na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio-RS, o volante Matheus Jussa voltou a ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, embarcou junto com a delegação na tarde da última quinta-feira, 14, e poderá reforçar o Fortaleza nos dois jogos como visitante, contra Chapecoense-SC, pela Série A, e Atlético-MG, pela Copa do Brasil, apurou o Esportes O POVO.

O meio-campista de 25 anos atuou improvisado na zaga na derrota por 3 a 0 para o Flamengo-RJ, sábado passado, 9, mas saiu lesionado ainda no primeiro tempo e deu lugar a Jackson. Com contratura muscular em razão de trauma no quadril esquerdo, o camisa 16 ficou fora do embate contra a equipe gaúcha, na quarta-feira, 13, no Castelão.

Após ser desfalque no meio de semana, Jussa foi convocado pela comissão técnica para a sequência fora de casa e volta a ser opção no Tricolor. O volante deve ganhar chance como titular no duelo contra o Galo, na próxima quarta-feira, 20, no Mineirão, pela ausência do zagueiro Marcelo Benevenuto.

Para o confronto diante do Verdão do Oeste, além de Matheus Jussa, Vojvoda volta a contar com o também volante Ronald, que cumpriu suspensão automática diante do Grêmio-RS. Por outro lado, o atacante Robson fica fora pelo terceiro cartão amarelo.

Na terceira posição do Brasileirão, com 42 pontos, o Leão visita a lanterna Chape neste sábado, 16, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 27ª rodada.

