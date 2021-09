Fortaleza vence Sport, quebra jejum na Série A e sobe para a terceira posição

Com gol de Marcelo Benevenuto, Tricolor bate Rubro-Negro por 1 a 0, volta a vencer após seis jogos no Brasileirão e ultrapassa Flamengo-RJ na classificação

Em confronto nordestino disputado sob forte chuva, o Fortaleza bateu o Sport-PE por 1 a 0, na noite deste domingo, 26, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, pela 22ª rodada da Série A. O resultado encerra a sequência negativa na competição e faz o Tricolor subir uma posição na classificação.

O único gol do duelo regional foi marcado pelo zagueiro Marcelo Benevenuto, ainda no primeiro tempo. O triunfo põe fim ao jejum do Leão, que amargava seis jogos - três empates e três derrotas - sem vencer no Brasileirão e, de quebra, assegura o primeiro resultado positivo como visitante sobre o Rubro-Negro.

Com a vitória, a equipe do Pici chega a 36 pontos e ultrapassa o Flamengo-RJ, assumindo a terceira posição. O próximo compromisso será diante do Atlético-GO, sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Para o duelo em solo pernambucano, o técnico Juan Pablo Vojvoda voltou a contar com o lateral-direito e zagueiro Tinga, que cumpriu suspensão, e o volante Felipe e o atacante Romarinho, recuperados de lesões. O trio reapareceu como titular na formação inicial.

A equipe visitante iniciou o duelo com maior ímpeto ofensivo e arriscou finalizações em sequência logo aos seis minutos, com Robson, Yago Pikachu e Romarinho. Aos 17, Lucas Crispim cobrou falta cruzada direto para o gol, Maílson espalmou, e André mandou para escanteio na sobra.

A partir daí, o Sport-PE apareceu mais no campo de ataque e obrigou Felipe Alves a trabalhar. Aos 20 minutos, Everaldo fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Zé Welison, que apareceu livre no meio da área e cabeceou para defesa do arqueiro tricolor. Cinco minutos depois, André recebeu passe em profundidade de Everaldo e tentou cruzar, mas Titi cortou.

Aos 28, Hernanes carregou a bola da intermediária e encheu o pé de fora da área. Felipe Alves fez a defesa, André ficou com o rebote e errou o passe ao tentar servir o companheiro. Zé Welison também experimentou arremate de longa distância e viu a bola sair por cima do gol.

Sem aproveitar as oportunidades, os donos da casa acabaram punidos: aos 32, Lucas Crispim cobrou escanteio da esquerda, Marcelo Benevenuto recebeu livre na pequena área e desviou de cabeça no canto esquerdo da meta para abrir o placar.

No segundo tempo, o Rubro-Negro teve maior presença no campo de ataque, mas não conseguiu traduzir em finalizações e pouco arriscou. O Fortaleza, por sua vez, tinha dificuldade em aproveitar contra-ataques e pecava no último passe para concluir os lances ofensivos.

Aos dois minutos, após falta cruzada na área, André subiu para cabecear, e Felipe Alves fez a defesa. Aos 22, foi a vez de Robson aproveitar cobrança de escanteio de Lucas Crispim e testar para intervenção de Maílson. Dois minutos depois, Luciano Juba bateu forte por cima da meta tricolor.

O Leão do Pici tentou responder com finalizações de Éderson, aos 30, e Ángelo Henríquez, aos 33, ambas defendidas pelo goleiro rubro-negro. Edinho também arriscou arremate rasteiro aos 35, para nova intervenção de Maílson. Nos instantes finais, cada equipe teve uma boa oportunidade: aos 40 minutos, em contra-ataque, Pikachu serviu Ángelo Henríquez, que bateu com perigo à direita do gol. Dois minutos depois, André recebeu na área, dominou, girou e bateu para defesa de Felipe Alves.

Com o confronto bastante disputado e equilibrado nos minutos finais, o Fortaleza administrou a vantagem e assegurou o resultado positivo fora de casa para encerrar a série negativa na Série A.

