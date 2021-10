Fortaleza vence Fluminense por 2 a 0 no Maracanã pela Série A

Tricolor do Pici conta com assistências de Lucas Crispim para os gols dos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi para voltar a vencer na competição

O Fortaleza levou a melhor no duelo de tricolores e venceu o Fluminense-RJ por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 6, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão contou com as assistências de Lucas Crispim para os gols de Marcelo Benevenuto e Titi para voltar a vencer na competição.

Com o resultado, o Fortaleza chega a 39 pontos, segue na quarta colocação e garante a sua permanência no G4 por mais uma rodada. A equipe comandada pelo treinador Juan Pablo Vojvoda tem a mesma pontuação de Flamengo (2º) e Palmeiras (3º), mas fica atrás dos dois clubes nos critérios de desempate. O Fluminense perdeu a invencibilidade de sete jogos e caiu uma posição na tabela. O Tricolor das Laranjeiras é o nono lugar, com 32 pontos.

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Flamengo-RJ, sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pela 25ª rodada da competição. No mesmo dia, o Fluminense joga contra o Atlético-GO, às 16h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O jogo

Fluminense e Fortaleza protagonizaram um primeiro tempo equilibrado, com bastante movimentação dos dois times, mas com poucas oportunidades de gol. A equipe da casa teve mais posse de bola (52%), mas o Leão do Pici finalizou cinco vezes, uma a mais do que o Tricolor das Laranjeiras.

Aos nove minutos da primeira etapa, Pikachu teve boa oportunidade após jogada ensaiada no escanteio cobrado por Lucas Crispim, mas finalizou para fora. Nos minutos seguintes, o jogo ficou mais disputado no setor de meio campo. O Fortaleza só chegou em finalizações de fora da área, com chutes de Ronald, aos 34, e Lucas Crispim, aos 38 minutos, mas sem levar perigo ao gol da equipe mandante.

No último lance do primeiro tempo, o Fluminense teve a melhor oportunidade da etapa inicial. Fred sofreu falta de Titi na entrada da área. Na cobrança, Danilo Barcelos encobriu a barreira e acertou o travessão do goleiro Felipe Alves.



As emoções da partida foram reservadas para o segundo tempo. O Fortaleza tomou as iniciativas do jogo e teve sua presença no campo de ataque recompensada logo aos três minutos da segunda etapa. Lucas Crispim cobrou escanteio do lado direito, Marcelo Benevenuto subiu livre e cabeceou no canto do goleiro Marcos Felipe para abrir o placar.

O Tricolor do Pici seguiu melhor no jogo e aos 13 minutos voltou a ameaçar a equipe da casa. Yago Pikachu recebeu bom passe do volante Ederson e bateu forte de perna direita, obrigando o goleiro Marcos Felipe a fazer boa defesa.

No lance seguinte, o Leão repetiu a dose para marcar o segundo gol. Cobrança de escanteio de Lucas Crispim, desta vez da direita, e Titi subiu no terceiro andar para desviar de cabeça e ampliar o placar para a equipe cearense.

Com a vantagem no placar, o Tricolor Cearense controlou o jogo e pouco foi ameaçado pelo Fluminense no restante da partida. A melhor chance da equipe comandada pelo técnico Marcão na etapa final foi apenas ao 38 minutos. Fred aproveitou cruzamento do lado direito, desviou de cabeça e obrigou Felipe Alves a fazer ótima defesa.

A equipe mandante ainda tentou uma pressão no final do jogo, mas o Fortaleza administrou a vantagem no placar e assegurou o resultado positivo fora de casa para apagar a imagem negativa deixada após a derrota para o Atlético-GO na rodada passada.



