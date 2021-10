Matheus Vargas comemora nova chance como titular do Fortaleza e crê em sequência

Destaque na vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Grêmio-RS, na última quarta-feira, 13, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Matheus Vargas celebrou a nova oportunidade como titular da equipe, aprovou o desempenho em campo e admitiu o desejo de novas chances na reta final da temporada.

O camisa 96 tinha sido titular pela última vez no empate sem gols com o Cuiabá, no dia 30 de agosto, no próprio Castelão. Depois disso, viu Romarinho, Lucas Lima e Ronald ganharem espaço na equipe, em formações e funções diferentes. O armador de 25 anos aproveitou a oportunidade diante da equipe gaúcha e criou chances reais de gol.

"Acredito que sim, até pelas chances criadas. Foi um dos jogos que eu mais tive oportunidade de fazer um gol com a camisa do Fortaleza, então acredito que pude ajudar muito meus companheiros ali na frente também. Fiz um grande jogo e agora é dar sequência", reconheceu.

"Fico feliz em ter voltado à equipe titular. Independente de jogar como titular ou não, eu vou seguir trabalhando para sempre dar o melhor por essa camisa quando entrar em campo. Não baixei a guarda, segui trabalhando porque sabia que a oportunidade ia chegar e eu ia estar preparado", completou o jogador.

Contra o Tricolor de Porto Alegre, Matheus Vargas esteve em campo durante 69 minutos antes de dar lugar a Romarinho e, de acordo com o SofaScore, finalizou três vezes para o gol, parando no arqueiro Brenno, acertou três dribles, deu 47 toques na bola, com 19 passes certos e ainda ganhou sete duelos no chão.

"Representa que posso ter sequência. Estou feliz não só com a minha apresentação, mas com a do time, que voltou a ter a intensidade que o professor Vojvoda pede. É seguir dessa maneira para conquistar coisas grandes", pontuou.

"Essa questão é até meio difícil de falar porque isso é com o professor Vojvoda. A cada partida, ele sabe a melhor equipe para pôr. O time voltou a ter aquela intensidade que ele sempre pede, então acredito que para esse jogo foi a melhor formação", ponderou o meia, que se esquivou de falar sobre a escalação ideal.

Com o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, 20, contra o Atlético-MG, Matheus Vargas deverá ser poupado do próximo compromisso do Leão, diante da Chapecoense-SC, neste sábado, 16, às 19 horas, na Arena Condá, pela 27ª rodada do Brasileirão.

