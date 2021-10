Atacantes do Fortaleza chegam a 11 jogos sem marcar no Brasileirão

Último gol de um homem de frente do tricolor foi de Robson, há mais de dois meses. De lá para cá, apenas meias e defensores balançaram as redes para o Leão

Apesar de o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio ter encerrado um jejum cinco de jogos sem vitória em casa do Fortaleza, os atacantes do Tricolor chegaram ao 11º jogo sem balançar as redes na Série A. O último tento marcado por um homem de frente no Brasileirão ocorreu há mais de dois meses, no dia 7 de agosto, quando Robson virou o jogo contra o Palmeiras-SP, no Allianz Parque.

Nesse período, a equipe do Pici marcou oito gols, com destaque para o zagueiro Marcelo Benevenuto, que balançou as redes três vezes. Os outros tentos do Tricolor foram marcados por Lucas Crispim, Titi, Matheus Vargas e Yago Pikachu (2).

Nos últimos jogos, o treinador Juan Pablo Vojvoda fez diversas rotações no ataque, mas o jejum ainda segue. Apesar disso, Robson ainda é o maior goleador do Fortaleza no Brasileirão, com sete gols, seguido por Yago Pikachu, com seis, e Marcelo Benevenuto e David, com quatro.

O Fortaleza volta a campo neste sábado, 16, às 19 horas, quando visita a lanterna Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó-SC.

