Fortaleza tem a segunda maior média de finalizações do Brasileirão; veja números

Tricolor soma 377 chutes a gol em 26 jogos na Série A e fica atrás no quesito apenas do Flamengo-RJ, dono do melhor ataque da competição nacional

Dono do sexto ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, com 33 gols marcados, o Fortaleza convive com jejum de gols dos homens de frente há mais de dois meses, mas não por falta de tentativas: a equipe do Pici tem a segunda maior média de finalizações da competição nacional, atrás apenas do Flamengo-RJ, segundo o FootStats.

De acordo com a plataforma de estatísticas, o Tricolor soma 377 chutes a gol nos 26 jogos da Série A, o que rende média de 14,5. Do número total de finalizações, o Leão acertou 142 - o que corresponde a 37,67 dos arremates - e errou outras 235 - ou seja, 62,3%.

O Rubro-Negro, que tem três jogos a menos e é o vice-líder da competição, fez 340 disparos nos 23 compromissos, com média de 14,78. Foram 159 chutes certos e 181 errados da equipe carioca, que tem o melhor ataque do certame, com 46 gols.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio-RS, na última quarta-feira, 13, o ala direito Yago Pikachu é o principal destaque ofensivo do Fortaleza e soma o maior número de participações diretas em gol: 11 no total, com seis bolas nas redes e cinco assistências. O camisa 22 é o vice-artilheiro do Tricolor no Brasileirão, atrás apenas do atacante Robson, principal goleador, com sete tentos.

No entanto, os atacantes do time de Juan Pablo Vojvoda não balançam as redes na elite nacional desde a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras-SP, no dia 7 de agosto. De lá para cá, apenas defensores e meio-campistas marcaram os gols, com destaque para o zagueiro Marcelo Benevenuto.

Na terceira posição da competição, com 42 pontos, o Leão volta a campo no próximo sábado, 16, diante da Chapecoense-SC, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 27ª rodada.

