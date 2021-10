Robson será desfalque do Fortaleza contra a Chapecoense na Série A

Atacante tricolor está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio e não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda no jogo deste sábado, 16, válido pela 27ª rodada da competição

O atacante Robson terá que cumprir suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do Grêmio-RS. Desta maneira, o jogador não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra a Chapecoense-SC, marcada para este sábado, 16, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto é válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Está é a primeira vez que Robson ficará de fora de um jogo do Leão no campeonato. Artilheiro do time na competição, com 7 gols marcados, o atacante tricolor atuou nas 26 vezes que o Tricolor do Pici entrou em campo no certame. Foram 19 partidas como titular e outras sete participações entrando no decorrer do jogo.

Apesar de ser o principal goleador do Fortaleza na Série A, Robson caiu de produção nos últimos jogos e não marca desde a 15ª rodada, na vitória do Leão por 3 a 2 sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Na partida contra o Grêmio, o atacante começou como titular, mas foi substituído no começo do segundo tempo.

