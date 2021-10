Fortaleza tem tabu contra o Fluminense desde retorno à Série A; veja retrospecto

De 2019 para cá, Leão do Pici amargou três derrotas e dois empates contra equipe das Laranjeiras e tentará quebrar tabu na próxima quarta-feira, 6, no Maracanã

Com novo encontro marcado às 21h30min da próxima quarta-feira, 6, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tentará quebrar um tabu diante do Fluminense-RJ: desde o retorno à Série A, em 2019, a equipe do Pici ainda não conseguiu bater o time das Laranjeiras em cinco duelos.

No retrospecto recente, o Leão amargou três derrotas e dois empates. A última vitória do escrete vermelho, azul e branco foi no dia 23 de setembro de 2006, por 3 a 1, no mesmo Maracanã. Lúcio Bala, duas vezes, e André Cunha marcaram para os cearenses, enquanto Beto descontou para os donos da casa.

Na volta à elite nacional, em 2019, o Tricolor de Aço perdeu por 1 a 0 na Arena Castelão e empatou sem gols no Rio de Janeiro. Na temporada passada, o Fluminense-RJ ganhou os dois jogos: 1 a 0 na capital cearense e 2 a 0 no Maracanã.

Já na atual edição do Brasileirão, as equipes se enfrentaram no dia 20 de junho, em Fortaleza, e empataram em 1 a 1, com gols de Caio Paulista e Robson.

Com 25% de aproveitamento nos últimos oito jogos da competição nacional, o Fortaleza mira se recuperar e quebrar o tabu diante do Flu. O confronto também ganha relevância pela situação dos times na classificação: o Leão é o quarto colocado, com 36 pontos, enquanto o time carioca ocupa o oitava lugar, com 32 pontos.

Últimos cinco jogos entre Fortaleza x Fluminense-RJ:

Fortaleza 1x1 Fluminense-RJ - Série A 2021



Fluminense-RJ 2x0 Fortaleza - Série A 2020



Fortaleza 0x1 Fluminense-RJ - Série A 2020



Fluminense-RJ 0x0 Fortaleza - Série A 2019



Fortaleza 0x1 Fluminense-RJ - Série A 2019

