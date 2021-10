Marcão ainda tem dúvidas para montar o Fluminense que encara o Fortaleza

18:27 | Out. 04, 2021

Treinador do Flu sabe que terá pelo menos um desfalque, que é o volante Martinelli. O lateral-direito Samuel Xavier está recuperado de lesão, mas pode esperar um poco mais para voltar devido às boas atuações de Calegari

O Fluminense se prepara para o confronto de quarta-feira, às 21h30min, contra o Fortaleza, pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida marcará o retorno da torcida do Flu ao Maracanã.

O técnico Marcão ganhou alguns dias a mais para trabalhar após o adiamento do jogo contra o Santos, que aconteceria no fim de semana. Mesmo assim, o comandante segue com dúvidas na escalação.

O Fluminense sabe que não terá o volante Martinelli, suspenso. Já Yago se recupera de uma pancada sofrida no último jogo e ainda é dúvida. Caso seja vetado para a partida, Wellington pode ser escalado, com Nonato atuando adiantado. André completaria o setor.

A outra dúvida está na lateral direita. Samuel Xavier está treinando normalmente depois de se recuperar de dores musculares. No entanto, o retorno ainda é incerto, pois Calegari vem tendo boas atuações nos últimos jogos.

Marcão definirá a formação do Fluminense após o treino de terça-feira, 5. A expectativa dos cariocas é entrar na zona de classificação para a Libertadores.

