David irá completar 100 jogos pelo Fortaleza caso entre em campo contra o Fluminense

Contratação mais cara da história do clube, o atacante, que está no Leão desde 2020, já atuou 99 vezes com a camisa tricolor. Na atual temporada, o atleta está entre os principais artilheiros da equipe comandada por Vojvoda, com 12 gols

O atacante David pode alcançar uma marca importante vestindo a camisa do Fortaleza na partida desta quarta-feira, 6, às 21h30min, diante do Fluminense, pela 24ª rodada da Série A. Caso entre em campo contra a equipe carioca, o camisa 17 irá completar 100 jogos pelo Tricolor do Pici.

Contratação mais cara da história do clube, David, que está no Leão desde 2020, já atuou 99 vezes pelo Fortaleza, com 24 gols marcados e 15 assistências. Foram 55 partidas pelo Campeonato Brasileiro, 10 pela Copa do Brasil, 16 pelo Campeonato Cearense, 16 pela Copa do Nordeste e duas pela Copa Sul-Americana.

Na atual temporada, o atacante soma 43 jogos. O atleta está entre os principais artilheiros do time em 2021, com 12 tentos, além de cinco assistências. Na Série A, o camisa 17 marcou quatro gols e fica atrás apenas de Robson (7) e Yago Pikachu (5) no quesito.

Caso o treinador Juan Pablo Vojvoda opte por escalar David entre os onze iniciais, assim como fez na derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, no último sábado, 2, ou utilize-o no decorrer da partida, será a centésima vez que o atacante irá defender as cores do Tricolor em uma competição oficial.

Outros jogadores já superaram a marca de 100 jogos. Felipe, com 242 partidas pelo Fortaleza, é o que mais vestiu a camisa tricolor entre os atletas que compõem o atual elenco profissional. O lateral-direito Tinga, com 207, e o atacante Osvaldo, com 184, aparecem logo atrás do volante.



