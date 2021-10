Em oito rodadas, Fortaleza sai da quarta melhor defesa para a quarta mais vazada da Série A

Os homens de trás do Leão não têm repetido o bom desempenho apresentado no início da competição e caíram no ranking defensivo

A defesa do Fortaleza não tem conseguido manter o bom desempenho apresentado no início do Campeonato Brasileiro. Nos últimos oito confrontos o Leão sofreu 12 gols, algo em torno de 46,1% de todos os tentos que levou na Série A. A queda de performance tirou o Tricolor da quarta melhor defesa para o posto da quarta mais vazada da primeira divisão.



Anteriormente, na 15ª rodada, após bater o Palmeiras por 3 a 2, a defesa do Pici havia sido batida em 14 oportunidades, ocupando de quarta menos vazada da Série A, empatada com as de Fluminense e Corinthians. O Tricolor de Aço só ficava atrás de Atlético-MG (11), Sport (11) e Ceará (13).

Após o triunfo contra o Palestra, o Leão emendou uma sequência ruim, que gerou série de seis jogos sem vencer e um baixo aproveitamento de 25% dos pontos. A fase ruim resultou na queda de rendimento defensivo e no ranking das defesas menos vazadas.

Atualmente, o Fortaleza é quarto clube a rede mais vezes balançadas, com 26 tentos, empatados com Juventude e Bragantino. Somente Santos (28), Atlhético-PR (28), Bahia (35) e Chapecoense (36) superam os cearenses no quesito.

Vale ressaltar que apesar da queda do desempenho defensivo nestes oito jogos, os atletas que compõe o setor de trás do Tricolor contribuíram muito no momento ofensivo no recorte. Se considerarmos Crispim e Pikachu como alas, quatro dos cinco gols marcados foram de jogadores da defesa. Marcelo Benevenuto duas vezes – contra Juventude e Sport –, Lucas balançou as redes diante do Santos e Yago deixou sua marca enfrentando o Bahia. Apenas Matheus Vargas anotou sem ser do setor.

Diante do Fluminense, pela 24ª rodada da Série A, nesta quarta-feira, 6, no Maracanã, às 21h30min, o Fortaleza busca melhorar os números defensivos e da contribuição dos homens de trás no ataque para conquistar uma vitória sobre o Tricolor das Laranjeiras.



