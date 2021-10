Com retorno de titular, Fortaleza se reapresenta após derrota e mira Fluminense

Na manhã seguinte ao revés para o Atlético-GO, Leão volta aos treinos no Pici com foco no Tricolor das Laranjeiras. Lucas Crispim fica à disposição após suspensão

Um dia depois da derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, pela 23ª rodada da Série A, o Fortaleza já voltou aos trabalhos na manhã deste domingo, 3, no Centro de Excelência Alcides Santos, com foco no confronto diante do Fluminense-RJ, no qual poderá contar novamente com o ala esquerdo Lucas Crispim.

No último sábado, 2, o Tricolor foi derrotado pelo Dragão na Arena Castelão, que voltou a receber torcedores após mais de um ano e meio e teve público total de 2.785 pessoas. Com o calendário cheio neste mês, o elenco já se reapresentou às 8 horas para fazer trabalho regenerativo após o duelo.

Sobre o assunto Torcida cumpriu todos os protocolos no primeiro evento-teste do Castelão, diz Sesa

Vojvoda vê "erros pontuais" e lamenta gols anulados em derrota do Fortaleza

Paulo Roberto Alves Júnior será o árbitro de Fluminense x Fortaleza pela Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá à disposição o ala Lucas Crispim, que cumpriu suspensão automática no último compromisso e deverá retornar ao time titular no posto de Bruno Melo. No Rio de Janeiro, a equipe do Pici não terá desfalques por questão disciplinar ou lesão.

Sem vencer dentro de casa há quatro jogos seguidos no Brasileirão, o Leão tentará se reabilitar diante do time carioca longe da capital cearense. A partida marcará o retorno da torcida do Flu ao Maracanã - foram colocados 20 mil ingressos à venda.

Fluminense e Fortaleza medem forças na próxima quarta-feira, 6, a partir das 21h30min, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas têm 32 pontos, enquanto os cearenses somam 36 pontos.

Tags