Fortaleza registra público total de 2.785 torcedores no Castelão diante do Atlético-GO

Com 10% da capacidade do estádio liberada e lugares para sócios e venda de ingressos, Tricolor reencontrou a torcida na derrota por 3 a 0 para o Dragão, neste sábado, 2, pela Série A

Após a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, pela 23ª rodada da Série A, o Fortaleza divulgou o público que marcou presença no retorno da torcida à Arena Castelão neste sábado, 2, após 570 dias: no total, 2.785 pessoas foram assistir ao duelo.

O decreto estadual que autorizou a realização de eventos-teste com público no Gigante da Boa Vista permite liberação de 10% da capacidade da praça esportiva. O Tricolor disponibilizou 6.200 lugares, sendo 5 mil para sócios, mil para venda de ingressos e 200 para camarotes.

Sobre o assunto Castelão reabre com público inferior ao limite permitido e sem registro de aglomerações

Felipe Alves critica atuação do Fortaleza diante do Atlético-GO: "Bem abaixo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tanto o check in para os associados quanto a comercialização de bilhetes teve início na manhã da última sexta-feira, 1º, véspera da partida. Na manhã deste sábado, 2, horas antes do embate, o Leão informou que pouco mais de 3 mil pessoas já tinha garantido presença para o evento-teste.

O protocolo previa barreiras no entorno do estádio para evitar aglomerações, checagem de ingressos e check in nos portões, uso de máscaras cirúrgicas e proibição de venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, além do distanciamento com a marcação dos assentos disponíveis para uso.

O próximo evento-teste com público em jogo do Fortaleza será o confronto diante do Flamengo-RJ, no próximo sábado, 9, às 19 horas, no próprio Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags