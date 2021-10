Atacantes do Fortaleza chegam a oito jogos sem balançar as redes na Série A

Após a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, os atacantes do Fortaleza chegaram a um jejum de oito jogos sem balançar as redes pelo Brasileirão. Desde o confronto contra o Palmeiras, em 7 de agosto, na 15ª rodada, quando Robson — artilheiro do clube no campeonato com sete gols — fez um dos tentos, nenhum homem de frente do Tricolor voltou a marcar.

Sobre o assunto Com derrota para o Atlético-GO, Fortaleza chega a quatro jogos sem vencer em casa na Série A

Vojvoda vê "erros pontuais" e lamenta gols anulados em derrota do Fortaleza

Com jejum em casa e falhas defensivas, Fortaleza vê aproveitamento despencar na Série A

Nesse período, a equipe do Pici só marcou cinco gols — ao mesmo tempo que sofreu 12 — que foram marcados por Lucas Crispim, Marcelo Benevenuto (2), Matheus Vargas e Yago Pikachu. Nesses oito jogos, o Fortaleza o aproveitamento do Tricolor é de 25% com uma vitória, três empates e quatro derrotas. Além de ter ficado sem balançar as redes em quatro partidas — contra Cuiabá, Atlético-MG, Internacional e Atlético-GO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o jejum, Seis atacantes chegaram a entrar em campo. Robson (8 jogos), Wellington Paulista (7), David (7), Ángelo Henríquez (7), Igor Torres (4) Valentin Depietri (1). Wellington Paulista até chegou a balançar a rede contra o Atlético-GO no último sábado, 2, mas após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta, 6, às 21h30, onde encara o Fluminense no Maracanã.

Tags