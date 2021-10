Paulo Roberto Alves Júnior será o árbitro de Fluminense x Fortaleza pela Série A

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala para os jogos da 24ª rodada da Série A. O duelo tricolor entre Fluminense-RJ e Fortaleza, no Maracanã, será apitado pelo paranaense Paulo Roberto Alves Júnior.

O Leão visita o time carioca na próxima quarta-feira, 6, às 21h30min, no Rio de Janeiro. O árbitro do Paraná será auxiliado pelos conterrâneos Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn. Já o árbitro de vídeo será o potiguar Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.

O Tricolor das Laranjeiras soma 32 pontos e figura no G-8 do Brasileirão, enquanto o Tricolor do Pici tem 36 pontos e está no G-4. No confronto do primeiro turno, no dia 20 de junho, na Arena Castelão, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Caio Paulista e Robson.

Escala de arbitragem para Fluminense-RJ x Fortaleza:

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior/PR

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Ivan Carlos Bohn/PR

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN

