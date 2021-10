Com derrota para o Atlético-GO, Fortaleza chega a quatro jogos sem vencer em casa na Série A

Na volta da torcida à Arena Castelão, o Fortaleza foi derrotado por 3 a 0 para o Atlético-GO e chegou ao quarto jogo seguido sem vencer em casa. É uma queda considerável de rendimento, tendo em vista que o Tricolor conquistou 19 dos primeiros 21 pontos disputados em seus domínios.

O Fortaleza disputou 11 jogos em casa até agora na Série A 2021. Nas sete primeiras partidas, foram seis vitórias e um empate, totalizando 90,47% de aproveitamento. Já nos últimos quatro jogos em casa, o Tricolor só fez dois pontos, com dois empates — contra Santos-SP e Cuiabá-MT — e duas derrotas — contra Atlético-MG e Atlético-GO — um percentual de 16,66% da pontuação conquistada.



Entre essas derrotas, está o revés por 3 a 0 contra o Atlético-GO neste sábado, 2, jogo que foi marcado pela volta do torcedor ao estádio depois de 570 dias.

Se computado o desempenho em todo o campeonato, a campanha do Fortaleza em casa ainda está acima da média, pois o Tricolor ainda tem o quarto melhor aproveitamento como mandante na competição, com 63,63% dos pontos. No entanto, as últimas rodadas ligam um sinal de alerta para o time comandado por Vojvoda, e com a volta da torcida, a pressão deve ficar ainda maior.

