Tinga lamenta erros do Fortaleza em derrota e projeta recuperação: "Virar a chave"

Defensor do Tricolor aponta falhas diante do Atlético-GO, minimiza vaias da torcida em reencontro no Castelão e cobra foco no duelo contra o Fluminense-RJ

Capitão do Fortaleza na derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, no último sábado, 2, na Arena Castelão, o lateral-direito e zagueiro Tinga lamentou os vacilos defensivos da equipe no duelo, minimizou as vaias da torcida ao final da partida e destacou a necessidade de evolução para conseguir se reabilitar em meio à sequência negativa no Campeonato Brasileiro.

O Dragão abriu o placar em gol contra do volante Felipe, após saída errada do goleiro Felipe Alves e falha do zagueiro Marcelo Benevenuto. O segundo tento foi em uma roubada de bola de Baralhas contra Matheus Vargas, na entrada da área, enquanto o último foi em chute rasteiro cruzado de Brian Montenegro. O Tricolor teve dois gols anulados por impedimento, mas pouco levou perigo à meta de Fernando Miguel.

"A gente pecou, os passes foram mais devagar, poderia ter acelerado um pouco mais. Demorou para ficar girando a bola, a gente não teve muita paciência, então errou muito passe, deu muito contra-ataque para o adversário, que veio só para isso. Eles botaram as duas linhas lá atrás, então a gente tinha que rodar um pouco mais a bola e não calma, tranquilidade, um pouquinho de persistência de rodar um pouco e acertar o passe. A gente pecou nisso e sabe que tem que melhorar bastante. E também um pouco na finalização, um pouco mais de capricho no último passe. A gente sabe que pecou, principalmente nos gols, que foram erros nossos. A gente está bem preparado e focado para fazer um grande jogo na quarta-feira", avaliou o camisa 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo contra o Dragão marcou o retorno da torcida do Leão ao estádio após 570 dias. Os torcedores apoiaram a equipe nos primeiros minutos e aplaudiram ao final do primeiro tempo, mesmo com o revés parcial, mas ecoaram vaias no Castelão após os 90 minutos. O fato não incomodou Tinga, que ponderou que o público aguardava o triunfo no reencontro após mais de um ano e meio.

"O torcedor quer ver o time vencendo, sabe que a gente está vindo de uma temporada muito boa, então eles estavam esperançosos, criando uma expectativa muito alta, que a gente criou para eles também, de vencer os jogos. Então o torcedor achou que seria muito fácil, e a gente sabia que não ia ser e foi como aconteceu o jogo. A gente não foi muito bem, mas entende as vaias, principalmente nesse jogo. O conjunto não foi bem, então a gente entende as vaias. A gente sabe que o torcedor quer vencer. Queria até parabenizar o torcedor que foi, depois de tanto tempo longe, eu sei a emoção que foi para, nós, jogadores, para mim, principalmente, em ver a torcida voltar. Foi muito bom, imagino para eles. O triste é a derrota na volta da torcida, mas a gente que vai dar a volta por cima, retribuir esse carinho que o torcedor está dando. As vaias são normais do torcedor", pontuou o defensor.

Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos da Série A - aproveitamento de 25% -, o Fortaleza caiu para a quarta posição e viu os concorrentes se aproximarem do G-4. Para tentar se recuperar na competição, o próximo duelo será o confronto direto contra o Fluminense-RJ, quarta-feira, 6, às 21h30min, no Maracanã.

"Tem que virar a chave. Tem que pegar esses erros que a gente está cometendo e virar motivação, entrar mais ligado e concentrado. Quarta-feira vai ser um jogo muito difícil, o Fluminense vem jogando muito bem, com sequência de vitórias, então vão vir para cima. É bom que eles vão dar espaço, então a gente vai ter fazer o máximo, rodar bem a bola, trabalhar e usar os contra-ataques também, nossas virtudes, para tentar vencer. Mesmo fora de casa, a gente vai jogar para cima, para frente, porque o nosso time é montado assim", destacou Tinga.

Tags