Lucas Lima completa um mês no Fortaleza e emenda sequência como titular na Série A

Emprestado pelo Palmeiras-SP até o final do ano, meia agrada pelo nível técnico, conquista espaço no Leão e quer aproveitar chances: "Oportunidade da minha vida"

Cercado de expectativa e em busca de uma retomada na carreira, o meia Lucas Lima desembarcou na capital cearense há um mês para defender o Fortaleza por empréstimo até o final desta temporada. Com voto de confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda, o camisa 25 agradou pela postura no clube e emendou sequência no time titular nos últimos compromissos.

"Para mim, é a oportunidade da minha vida. Eu encaro todo desafio assim, independente do clube que eu jogo. O Fortaleza abriu as portas para mim, com muito carinho, muito amor, muita vontade de contar comigo. Isso foi essencial para mim. Eu só quero retribuir todo esse carinho dentro de campo, fazendo o meu melhor e conquistando grandes coisas", disse o apoiador, em entrevista coletiva na última sexta-feira, 24.

O armador de 31 anos foi anunciado pelo Tricolor em 25 de agosto, emprestado pelo Palmeiras-SP até dezembro deste ano. Dois dias depois, chegou a Fortaleza e passou por avaliações médicas. Logo no dia 30 do mesmo mês, foi relacionado e estreou no empate em 0 a 0 com o Cuiabá-MT, na Arena Castelão, pela Série A, entrando no segundo tempo.

Lucas Lima voltou a ser acionado no decorrer da derrota por 4 a 2 para o Bahia, em Salvador. Depois disso, emplacou a sequência como titular em três jogos do Brasileirão. A primeira chance na escalação inicial do Leão foi no revés para o Atlético-MG, no Castelão. O meia ficou fora da vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pela Copa do Brasil, por já ter atuado no torneio pelo Verdão, mas recuperou a vaga contra ex-clubes.

O camisa 25 reapareceu na equipe diante do Internacional-RS e teve boa atuação no Beira-Rio, participando da construção de chances claras de gol, que acabaram desperdiçadas pelos companheiros na derrota por 1 a 0. No último domingo, 26, o meia teve atuação discreta no triunfo por 1 a 0 sobre o Sport-PE, na Arena Pernambuco.

O nível das atuações agradou à comissão técnica, sobretudo pela qualidade com a bola nos pés e a facilidade de servir os atacantes - o que também é rotineiramente visto nos treinos. Além disso, a postura no ambiente interno e o comprometimento nas atividades são elogiados. Antes de ser contratado, Lucas Lima conversou com Vojvoda e com o presidente Marcelo Paz sobre a nova oportunidade na carreira.

"Entrosamento, confiança que todo mundo tem me passado, não só a comissão técnica e os meus companheiros, mas o carinho da torcida e de todo mundo que trabalha aqui por trás. Fui muito bem recebido, então já me sinto em casa. Estou muito à vontade aqui. Tenho tudo para cada vez melhorar dentro de campo", pontuou o jogador.

