Fortaleza volta aos treinos nesta terça, de olho em duelo contra o Atlético-GO

Equipes se enfrentam no próximo sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A. Leão é 3º colocado, com 36 pontos. Há 5 jogos sem vencer, Dragão demitiu o técnico e ocupa a 12ª posição, com 27

Após a vitória por 1 a 0 diante do Sport-PE, o Fortaleza se reapresenta na tarde desta terça-feira, 28, para iniciar a preparação para o duelo contra o Atlético-GO, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado, 2, às 17 horas, e pode marcar o retorno de público em jogos do Tricolor do Pici após mais um ano.

Após quebrar o jejum de seis jogos sem vencer, o Fortaleza busca fazer as pazes com a vitória jogando em casa. A última vez que o Leão ganhou jogando pelo Brasileirão em seus domínios, foi no triunfo por 1 a 0 diante do RB Bragantino, na 13ª rodada da competição. desde então, foram três jogos, sendo dois empates e uma derrota.

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá escalar o meia Lucas Crispim, suspenso por tomar o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, David retorna após cumprir suspensão. O atacante foi expulso no confronto diante do Internacional-RS e ficou de fora do jogo contra o Sport, na rodada passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Leão é terceiro colocado, com 36 pontos, e pode chegar à vice-liderança caso vença o jogo e o Palmeiras seja derrotado pelo Juventude-RS. Já o Atlético-GO vive má fase, está há cinco jogos sem vencer e anunciou a saída do técnico Eduardo Barroca do comando da equipe nesta segunda-feira, 27. O Dragão ocupa a 12º posição, com 27 pontos.

Tags