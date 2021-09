Contra o Sport, Lucas Lima prega manutenção de desempenho do Fortaleza, mas com resultado positivo

Meia-atacante também falou sobre a própria evolução no time. O ex-Palmeiras se disse à vontade no clube e que pensa em conquistar coisas grandes no Pici

Apesar da sequência de seis jogos sem vitória, o Fortaleza não tem trabalhado mudanças na maneira do time jogar. Internamente, a avaliação é de que o time vem fazendo boas apresentações, mas tem falhado mesmo na pontaria. Tanto que o meia atacante Lucas Lima, em coletiva, disse que a cobrança do técnico Vojvoda é por conversão das oportunidades em bola na rede.

"A necessidade da equipe é manter o nível de atuação que a gente teve nas últimas três partidas e reverter (converter) isso em resultados positivos. O professor tem cobrado, até elogiado, que fizemos grandes partidas, mas que não podemos deixar passar as vitórias. Sabemos que no Campeonato Brasileiro tem que pontuar da melhor forma, o mais rápido possível, então a gente tem que focar, com todas as nossas forças, nesse final de semana, porque vai ser um jogo muito difícil e (precisamos) fazer um grande jogo para sair com o resultado positivo", disse o camisa 25 do Leão.

Lucas Lima prega cautela diante do Sport mesmo com a situação em que o time se encontra na Série A, sendo vice-lanterna. O jogador alerta que os pernambucanos precisam do resultado tanto quanto o Tricolor, portanto, não se pode esperar uma equipe que fique apenas esperando no campo de defesa.

"A equipe do Sport é qualificada, com grandes jogadores, independentemente do momento que está passando e onde está na colocação, tem todo nosso respeito. Sem dúvidas vamos para o jogo com a equipe deles bem estudada, o professor gosta de passar para nós (informações do adversário). Então temos que tomar cuidado porque jogo assim é muito mais difícil pela situação deles, vão tentar ganhar de qualquer forma da nossa equipe, então temos que ir lá e fazer o que a gente vem fazendo nos jogos, mas conquistar o resultado positivo", prega.

Titular nas duas últimas partidas do Fortaleza, o meia-atacante emprestado pelo Palmeiras vem se mostrando cada vez mais útil ao Leão. Contra o Internacional, por exemplo, as melhores jogadas do primeiro tempo foram criadas por ele. O atleta credita a evolução à adaptação ao clube.

"Entrosamento, a confiança que todo mundo tem me passado, o carinho da torcida, de todo mundo que trabalha aqui. Fui muito bem recebido, já me sinto em casa, estou muito à vontade e creio que tenho tudo para cada vez melhorar dentro de campo", afirmou.



