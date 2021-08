Lucas Lima chega a Fortaleza e veste a camisa do Leão

O meia de 31 anos foi recebido no desembarque pelos funcionários do clube e pela torcida tricolor

Novo reforço do Fortaleza, Lucas Lima chegou a capital cearense na madrugada desta sexta, 27, e foi recebido por funcionários e torcedores. O Leão divulgou por meio das suas redes sociais o desembarque do jogador de 31 anos, cedido pelo Palmeiras até o final da temporada. O recém meia tricolor vestiu a camisa do clube e pousou para fotos.



Apesar de não ter bons números na atual temporada, o Fortaleza conseguiu viabilizar o empréstimo do meia, atendendo ao pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, em busca de reforçar o setor do meio-campo e recuperar o futebol do atleta. O Leão pagará 20% do salário do novo reforço, algo em torno dos R$ 200 mil.



Já na capital cearense, Lucas Lima aguarda ser apresentado de forma oficial pelo Tricolor. Revelado pela Inter de Limeira e com passagem pelo futebol nordestino jogando pelo Sport, o meia teve o ápice do seu desempenho com a camisa do Santos. No Palmeiras desde 2018, foram 165 partidas, 12 gols e os títulos do Campeonato Paulista (2020), Copa do Brasil (2020), Brasileirão (2018) e Libertadores (2020).

