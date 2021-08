Minutos em campo, passes certos e bolas longas: a estreia de Lucas Lima no Fortaleza

O novo camisa 25 do Tricolor entrou no lugar de Éderson no intervalo e atuou durante todo o segundo tempo do confronto

O meia Lucas Lima estreou pelo Fortaleza nesta segunda-feira, 30, no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, no Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O novo camisa 25 do Tricolor entrou no lugar de Éderson no intervalo e atuou durante todo o segundo tempo do confronto.

Nos 45 minutos que permaneceu em campo, Lucas Lima acertou 88,4% dos passes e deu dois decisivos, segundo as estatísticas do Sofascore. O atleta de 31 anos atuou na faixa central do campo caindo mais pela direita do ataque do Leão.

De três tentativas de cruzamentos, o jogador acertou uma. Nas bolas longas, foram três certas de quatro. O meia não deu nenhuma finalização na partida.

O duelo contra Cuiabá marcou o retorno dele a uma partida oficial após mais de dois meses sem atuar. A última partida até então tinha sido na eliminação do Palmeiras para o CRB na Copa do Brasil, em 6 de junho. Antes de se transferir para o Tricolor, Lucas Lima disputou oito partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

