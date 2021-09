Recuperado, Felipe volta aos treinos e deve reforçar Fortaleza diante do Sport

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com uma peça importante para montar o Fortaleza diante do Sport-PE, no próximo domingo, 26, às 18h15min, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, pela 22ª rodada da Série A: recuperado de lesão, o volante Felipe treina normalmente com o elenco e está à disposição para o confronto nordestino.

A última vez que o camisa 15 entrou em campo foi no empate em 0 a 0 com o Cuiabá-MT, no dia 30 de agosto. Depois, desfalcou o Tricolor por suspensão automática na derrota para o Bahia e também ficou fora dos três compromissos seguintes em razão da entorse no tornozelo direito.

O meio-campista foi baixa nos reveses para Atlético-MG e Internacional-RS, pelo Brasileirão, e na vitória sobre o São Paulo, pela Copa do Brasil. Matheus Jussa ocupou a vaga nos confrontos do Campeonato Brasileiro, enquanto Ronald foi o substituto no duelo do mata-mata nacional - e balançou as redes no triunfo por 3 a 1, inclusive.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza e Sport se enfrentam buscando encerrar jejum de vitórias na Série A

Depietri agrada em treinos e deve ganhar novas chances no Fortaleza após estreia

Daniel Guedes projeta partida difícil do Fortaleza contra o Sport na Série A

Após chegar a realizar teste em campo na véspera do embate contra a equipe do Morumbi, Felipe avançou na recuperação, já voltou a treinar com o restante do grupo e se tornou opção para enfrentar o Leão da Ilha do Retiro. O volante, que já disputou 16 partidas na Série A, deve voltar a formar dupla com Éderson.

Além do camisa 15, o Leão do Pici voltará a contar com o lateral-direito e zagueiro Tinga, que retorna após suspensão, mas não terá o atacante David, que foi expulso contra o Colorado, no Beira-Rio.

Romarinho em recuperação

Titular contra o São Paulo, Romarinho desfalcou o Fortaleza em Porto Alegre, no último domingo, 19, devido a uma tendinite no tornozelo esquerdo. O camisa 20 segue em recuperação, trabalha à parte do elenco e tenta se condicionar para ficar à disposição contra o Sport-PE.

O atacante de 27 anos, que atuou em 19 jogos no Brasileirão, tem tratamento considerado positivo e mira aproveitar os últimos dias de preparação antes do confronto diante do Rubro-Negro para se tornar mais uma opção para Vojvoda.

Tags