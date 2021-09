Abraçado por Vojvoda, Ronald celebra classificação inédita na Copa do Brasil: "vamos fazer história"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escolhido para substituir Felipe, que se recupera de entorse no tornozelo direito, o volante Ronald foi um dos destaques do Fortaleza na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, na noite desta quarta-feira, 15, em jogo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Foi dele o gol que abriu o placar para o triunfo, que levou o Tricolor a uma classificação inédita para a semifinal do torneio.

Sem jogar desde o jogo anterior contra o São Paulo, em 25 de agosto, quando atuou apenas dois minutos, o camisa 14 entrou como titular no duelo decisivo e deu conta do recado. Ao fim do jogo, em entrevista para as redes sociais do Fortaleza, Ronald falou sobre a conquista do clube e se mostrou muito feliz por contribuir diretamente para um momento histórico do Tricolor do Pici.

"Só Deus sabe o quanto eu trabalhei, o quanto me dediquei para chegar nesse momento e conseguir fazer história com a camisa do Fortaleza, é um feito inédito, todo mundo está de parabéns. A torcida que foi até o Pici e nos trouxe, dando apoio, é isso aí, vamos fazer história", disse.





Enquanto falava, no entanto, Ronald foi interrompido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O comandante tricolor deu um abraço forte no volante e depois bateu no peito dele, enquanto repetia “muito bem, muito bem, muito bem". Com a boa atuação do jogador e a clara satisfação do argentino, quem sabe o volante não ganhe mais oportunidades.

