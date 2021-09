Ainda com dores no tornozelo, Felipe não deixa DM a tempo de enfrentar o São Paulo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O volante Felipe não conseguiu condição de jogo a tempo de enfrentar o São Paulo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, 15. O jogador chegou a fazer tratamento intensivo de recuperação no tornozelo direito, mas não foi o suficiente para deixar o departamento médico.

Felipe chegou a ser testado em campo no treino de apronto do Tricolor, na terça-feira, 14, mas sentiu dores no local da entorse e continuará tratando. É o terceiro jogo consecutivo em que o volante não está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele não atuou contra o Bahia, devido suspensão pelo terceiro cartão amarelo; também ficou de fora do jogo diante do Atlético-MG, já por conta da lesão e agora também contra o São Paulo.

O volante tem até domingo, 19, para tentar ganhar condição de jogo e atuar contra o Internacional-RS, no Beira-Rio. O jogo está marcado para às 11 horas e será válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileiro.

