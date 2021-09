DM do Fortaleza: Romarinho e Felipe tratam lesões no tornozelo

O volante se recupera de um entorse há mais de uma semana e já desfalcou o Tricolor em quatro partidas. Já Romarinho foi diagnosticado com tendinite após a partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil

O boletim médico divulgado pelo Fortaleza neste domingo, 19, antes da partida contra o Internacional, informou que dois jogadores estão em tratamento no clube. Além do volante Felipe, que chega ao quarto jogo consecutivo como desfalque, o atacante Romarinho também está sob cuidados médicos.

O camisa 20 está com tendinite no tornozelo esquerdo e por isso não teve condições de jogar em Porto Alegre, no Beira-Rio. Já Felipe segue se recuperando de um entorse no tornozelo direito. O volante nem viajou com a delegação para fazer fisioterapia, em tratamento intensivo, com a finalidade de estar disponível o mais rápido possível.

Não foram divulgados prazos de recuperação para Romarinho e Felipe, mas como o Tricolor terá uma semana aberta pela frente, é possível que eles ganhem condição de jogo até o próximo domingo, 26, quando o Leão encara o Sport, na Ilha do Retiro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags