Daniel Guedes projeta partida difícil do Fortaleza contra o Sport na Série A

Titular na derrota por 1 a 0 diante do Internacional-RS, no último domingo, 19, o lateral-direito Daniel Guedes concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, e comentou sobre a adaptação ao esquema do treinador Vojvoda, a relação com Tinga e o duelo contra o Sport-PE, pela Série A.

"A sensação é maravilhosa. É muito especial poder vestir a camisa do Fortaleza, que é um grande clube no cenário nacional e mundial. Foi uma função um pouco diferente do que eu estava acostumado a fazer. Acredito que consegui cumprir bem a função no qual foi delegado para mim e eu saio muito feliz, com uma sensação muito boa sobre esse jogo."

Na primeira divisão, Daniel Guedes atuou apenas três vezes em 21 rodadas. Tinga, dono absoluto da posição, é um dos pilares do sistema defensivo do treinador Vojvoda. Para Guedes, no entanto, a disputa entre os dois é algo saudável e que beneficia o clube.

"O Tinga é um grande companheiro e pessoa, tem uma história muito bonita aqui no clube. É um orgulho poder estar ao lado de uma pessoa tão especial. Eu aprendo com ele, observo muito a forma como ele joga. A melhor maneira de competirmos é um empurrar o outro para cima, para que os dois desempenhem uma boa função e assim a gente ajude o clube."

Há seis jogos sem vencer na Série A, o Fortaleza enfrenta o Sport neste domingo, 26, às 18h15min, na Arena Pernambuco, pela 22ª rodada do Brasileirão. Além da possibilidade de encerrar o jejum sem triunfos na competição, o Tricolor do Pici também pode dar fim ao tabu de nunca ter vencido a equipe pernambucana em Recife.

"Não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Estamos preparados para um jogo extremamente difícil, respeitando muito a equipe do Sport. Temos que chegar lá e honrar a camisa do Fortaleza, fazer um grande jogo e se dedicar ao máximo. Tenho certeza que se fizermos isso vamos conseguir um bom resultado, que precisamos bastante."



