Flamengo x São Paulo: transmissão ao vivo e onde assistir

Flamengo x São Paulo - Brasileirão 2026: transmissão ao vivo e onde assistir

Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje pelo Brasileirão 2026. Confira onde assistir à transmissão ao vivo pela TV e online com vídeo oficial
Atualizado às
Thadeu Braga
Flamengo e São Paulo estreiam no Brasileirão 2026. Confira abaixo onde assistir ao vivo à transmissão do jogo que acontece hoje, quarta-feira, 28 de janeiro (28/01), no Morumbis.

A partida está prevista para começar às 21h30min (horário de Brasília).

Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo hoje

Você pode acompanhar São Paulo x Flamengo ao vivo hoje pela transmissão oficial, com imagens, disponível no player abaixo.

Escalação do Flamengo

O provável Flamengo para a estreia tem Rossi no gol; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa; um meio-campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; e o ataque formado por Plata, Carrascal (ou Samuel Lino) e Pedro (ou Bruno Henrique).

Finalmente, a chegada a São Paulo foi marcada por um imprevisto. Devido ao forte temporal que atingiu a capital paulista nesta terça-feira, o avião rubro-negro teve dificuldades para pousar e precisou ser desviado momentaneamente para Campinas antes de conseguir descer em Guarulhos.

Logo após o duelo contra o Tricolor, o foco muda para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no domingo.

Brasileirão Série A 2026 começou hoje

O Campeonato Brasileiro da Série A 2026, o Brasileirão, começou nesta quinta-feira, 28. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a tabela completa de todos os jogos da competição e divulgou alterações no regulamento.

Na atual edição, 20 clubes disputarão o título e a permanência na Série A. Durante as 38 rodadas, com partidas de ida e volta, a posição dos times na tabela irá variar de acordo com os pontos acumulados. Vence quem tiver ocupar o topo e os quatro últimos times serão rebaixados.

 

Confira, abaixo, tudo o que você precisa saber para a estreia do campeonato.

Brasileirão Série A 2026 estreia: jogos da semana

Pela primeira vez na história, o Brasileirão começará em janeiro. O torneio atual também atinge outro marco: com 308 dias de duração, é a edição mais extensa já registrada.

Em decorrência da Copa do Mundo 2026, campeonato sofrerá uma pausa após a 18ª rodada, marcada para maio, e retornará apenas em julho.

A primeira rodada do torneio acontece hoje, 28 de fevereiro, e continua no dia seguinte, 29. Confira as datas, horários e estádios dos jogos de estreia:

1ª rodada

(28/01)

  • Atlético-MG x Palmeiras – 19:00 (Arena MRV)
  • Internacional x Athletico-PR – 19:00 (Beira-Rio)
  • Coritiba x Red Bull Bragantino – 19:00 (Couto Pereira)
  • Vitória x Remo – 19:00 (Barradão)
  • Fluminense x Grêmio – 19:30 (Maracanã)
  • Corinthians x Bahia – 20:00 (Vila Belmiro)
  • Chapecoense x Santos – 20:00 (Arena Condá)
  • São Paulo x Flamengo – 21:30 (Morumbis)

(29/01)

  • Mirassol x Vasco – 20:00 (Maião)
  • Botafogo x Cruzeiro – 21:30 (Nilton Santos)

Brasileirão 2026: novidades no regulamento 

Flamengo levantou a taça do Brasileirão em 2025. Confira novo regulamento da competição:
Flamengo levantou a taça do Brasileirão em 2025. Confira novo regulamento da competição: Crédito: Divulgação / CBF

Além do prêmio, que ainda não foi divulgado, e a possível permanência na série A, o torneio garante também vagas para a Libertadores 2027. Nessa edição, serão apenas cinco vagas, e não seis, dividas em:

  • quatro vagas diretas
  • uma para a frase preliminar

Outra mudança feita foi no limite de partidas para que jogadores sejam transferidos de clubes. Antes, o atleta precisava ter participado no máximo de seis jogos, agora, o limite passa a ser 12.

O impedimento semiautomático também é uma novidade, que foi adotado pela CBF a partir de 2026. Em um sistema de câmeras instaladas ao redor do campo e sensores dentro da bola, o VAR estará mais preciso durante a temporada.

Brasileirão 2026: tabela de jogos completa na Série A

Confira, a seguir, todos os jogos da Série A no Campeonato Brasileiro de 2026:

1ª rodada (28/01)

  • Fluminense x Grêmio
  • Botafogo x Cruzeiro
  • São Paulo x Flamengo
  • Corinthians x Bahia
  • Mirassol x Vasco
  • Atlético-MG x Palmeiras
  • Internacional x Athletico-PR
  • Coritiba x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Remo
  • Chapecoense x Santos

2ª rodada (04/02)

  • Flamengo x Internacional
  • Vasco x Chapecoense
  • Santos x São Paulo
  • Palmeiras x Vitória
  • Red Bull Bragantino x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Coritiba
  • Grêmio x Botafogo
  • Athletico-PR x Corinthians
  • Bahia x Fluminense
  • Remo x Mirassol

3ª rodada (11/02)

  • Fluminense x Botafogo
  • Vasco x Bahia
  • São Paulo x Grêmio
  • Corinthians x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Remo
  • Internacional x Palmeiras
  • Athletico-PR x Santos
  • Vitória x Flamengo
  • Chapecoense x Coritiba

4ª rodada (25/02)

  • Flamengo x Mirassol
  • Botafogo x Vitória
  • Santos x Vasco
  • Palmeiras x Fluminense
  • Red Bull Bragantino x Athletico-PR
  • Cruzeiro x Corinthians
  • Grêmio x Atlético-MG
  • Coritiba x São Paulo
  • Bahia x Chapecoense
  • Remo x Internacional

5ª rodada (11/03)

  • Flamengo x Cruzeiro
  • Vasco x Palmeiras
  • São Paulo x Chapecoense
  • Corinthians x Coritiba
  • Mirassol x Santos
  • Atlético-MG x Internacional
  • Grêmio x Red Bull Bragantino
  • Athletico-PR x Botafogo
  • Bahia x Vitória
  • Remo x Fluminense

6ª rodada (15/03)

  • Fluminense x Athletico-PR
  • Botafogo x Flamengo
  • Santos x Corinthians
  • Palmeiras x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x São Paulo
  • Cruzeiro x Vasco
  • Internacional x Bahia
  • Coritiba x Remo
  • Vitória x Atlético-MG
  • Chapecoense x Grêmio

7ª rodada (18/03)

  • Flamengo x Remo
  • Vasco x Fluminense
  • Santos x Internacional
  • Palmeiras x Botafogo
  • Mirassol x Coritiba
  • Atlético-MG x São Paulo
  • Grêmio x Vitória
  • Athletico-PR x Cruzeiro
  • Bahia x Red Bull Bragantino
  • Chapecoense x Corinthians

8ª rodada (22/03)

  • Fluminense x Atlético-MG
  • Vasco x Grêmio
  • São Paulo x Palmeiras
  • Corinthians x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Botafogo
  • Cruzeiro x Santos
  • Internacional x Chapecoense
  • Athletico-PR x Coritiba
  • Vitória x Mirassol
  • Remo x Bahia

9ª rodada (01/04)

  • Fluminense x Corinthians
  • Botafogo x Mirassol
  • Santos x Remo
  • Palmeiras x Grêmio
  • Red Bull Bragantino x Flamengo
  • Cruzeiro x Vitória
  • Internacional x São Paulo
  • Coritiba x Vasco
  • Bahia x Athletico-PR
  • Chapecoense x Atlético-MG

10ª rodada (05/04)

  • Flamengo x Santos
  • Vasco x Botafogo
  • São Paulo x Cruzeiro
  • Corinthians x Internacional
  • Mirassol x Red Bull Bragantino
  • Atlético-MG x Athletico-PR
  • Grêmio x Remo
  • Coritiba x Fluminense
  • Bahia x Palmeiras
  • Chapecoense x Vitória

11ª rodada (12/04)

  • Fluminense x Flamengo
  • Botafogo x Coritiba
  • Santos x Atlético-MG
  • Corinthians x Palmeiras
  • Mirassol x Bahia
  • Cruzeiro x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Grêmio
  • Athletico-PR x Chapecoense
  • Vitória x São Paulo
  • Remo x Vasco

12ª rodada (19/04)

  • Flamengo x Bahia
  • Vasco x São Paulo
  • Santos x Fluminense
  • Palmeiras x Athletico-PR
  • Red Bull Bragantino x Remo
  • Cruzeiro x Grêmio
  • Internacional x Mirassol
  • Coritiba x Atlético-MG
  • Vitória x Corinthians
  • Chapecoense x Botafogo

13ª rodada (25/04)

  • Fluminense x Chapecoense
  • Botafogo x Internacional
  • São Paulo x Mirassol
  • Corinthians x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Palmeiras
  • Atlético-MG x Flamengo
  • Grêmio x Coritiba
  • Athletico-PR x Vitória
  • Bahia x Santos
  • Remo x Cruzeiro

14ª rodada (03/05)

  • Flamengo x Vasco
  • Botafogo x Remo
  • São Paulo x Bahia
  • Palmeiras x Santos
  • Mirassol x Corinthians
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Internacional x Fluminense
  • Athletico-PR x Grêmio
  • Vitória x Coritiba
  • Chapecoense x Red Bull Bragantino

15ª rodada (10/05)

  • Fluminense x Vitória
  • Vasco x Athletico-PR
  • Santos x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x São Paulo
  • Mirassol x Chapecoense
  • Atlético-MG x Botafogo
  • Grêmio x Flamengo
  • Coritiba x Internacional
  • Bahia x Cruzeiro
  • Remo x Palmeiras

16ª rodada (17/05)

  • Fluminense x São Paulo
  • Botafogo x Corinthians
  • Santos x Coritiba
  • Palmeiras x Cruzeiro
  • Red Bull Bragantino x Vitória
  • Atlético-MG x Mirassol
  • Internacional x Vasco
  • Athletico-PR x Flamengo
  • Bahia x Grêmio
  • Chapecoense x Remo

17ª rodada (24/05)

  • Flamengo x Palmeiras
  • Vasco x Red Bull Bragantino
  • São Paulo x Botafogo
  • Corinthians x Atlético-MG
  • Mirassol x Fluminense
  • Cruzeiro x Chapecoense
  • Grêmio x Santos
  • Coritiba x Bahia
  • Vitória x Internacional
  • Remo x Athletico-PR

18ª rodada (31/05)

  • Flamengo x Coritiba
  • Vasco x Atlético-MG
  • Santos x Vitória
  • Palmeiras x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Internacional
  • Cruzeiro x Fluminense
  • Grêmio x Corinthians
  • Athletico-PR x Mirassol
  • Bahia x Botafogo
  • Remo x São Paulo

19ª rodada (22/07)

  • Fluminense x Red Bull Bragantino
  • Botafogo x Santos
  • São Paulo x Athletico-PR
  • Corinthians x Remo
  • Mirassol x Grêmio
  • Atlético-MG x Bahia
  • Internacional x Cruzeiro
  • Coritiba x Palmeiras
  • Vitória x Vasco
  • Chapecoense x Flamengo

20ª rodada (26/07)

  • Flamengo x São Paulo
  • Vasco x Mirassol
  • Santos x Chapecoense
  • Palmeiras x Atlético-MG
  • Red Bull Bragantino x Coritiba
  • Cruzeiro x Botafogo
  • Grêmio x Fluminense
  • Athletico-PR x Internacional
  • Bahia x Corinthians
  • Remo x Vitória

21ª rodada (29/07)

  • Fluminense x Bahia
  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Mirassol x Remo
  • Atlético-MG x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Flamengo
  • Coritiba x Cruzeiro
  • Vitória x Palmeiras
  • Chapecoense x Vasco

22ª rodada (09/08)

  • Flamengo x Vitória
  • Botafogo x Fluminense
  • Santos x Athletico-PR
  • Palmeiras x Internacional
  • Red Bull Bragantino x Corinthians
  • Cruzeiro x Mirassol
  • Grêmio x São Paulo
  • Coritiba x Chapecoense
  • Bahia x Vasco
  • Remo x Atlético-MG

23ª rodada (16/08)

  • Fluminense x Palmeiras
  • Vasco x Santos
  • São Paulo x Coritiba
  • Corinthians x Cruzeiro
  • Mirassol x Flamengo
  • Atlético-MG x Grêmio
  • Internacional x Remo
  • Athletico-PR x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Botafogo
  • Chapecoense x Bahia

24ª rodada (23/08)

  • Fluminense x Remo
  • Botafogo x Athletico-PR
  • Santos x Mirassol
  • Palmeiras x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Grêmio
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Internacional x Atlético-MG
  • Coritiba x Corinthians
  • Vitória x Bahia
  • Chapecoense x São Paulo

25ª rodada (30/08)

  • Flamengo x Botafogo
  • Vasco x Cruzeiro
  • São Paulo x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x Santos
  • Mirassol x Palmeiras
  • Atlético-MG x Vitória
  • Grêmio x Chapecoense
  • Athletico-PR x Fluminense
  • Bahia x Internacional
  • Remo x Coritiba

26ª rodada (06/09)

  • Fluminense x Vasco
  • Botafogo x Palmeiras
  • São Paulo x Atlético-MG
  • Corinthians x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Cruzeiro x Athletico-PR
  • Internacional x Santos
  • Coritiba x Mirassol
  • Vitória x Grêmio
  • Remo x Flamengo

27ª rodada (13/09)

  • Flamengo x Corinthians
  • Botafogo x Red Bull Bragantino
  • Santos x Cruzeiro
  • Palmeiras x São Paulo
  • Mirassol x Vitória
  • Atlético-MG x Fluminense
  • Grêmio x Vasco
  • Coritiba x Athletico-PR
  • Bahia x Remo
  • Chapecoense x Internacional

28ª rodada (20/09)

  • Flamengo x Red Bull Bragantino
  • Vasco x Coritiba
  • São Paulo x Internacional
  • Corinthians x Fluminense
  • Mirassol x Botafogo
  • Atlético-MG x Chapecoense
  • Grêmio x Palmeiras
  • Athletico-PR x Bahia
  • Vitória x Cruzeiro
  • Remo x Santos

29ª rodada (07/10)

  • Fluminense x Coritiba
  • Botafogo x Vasco
  • Santos x Flamengo
  • Palmeiras x Bahia
  • Red Bull Bragantino x Mirassol
  • Cruzeiro x São Paulo
  • Internacional x Corinthians
  • Athletico-PR x Atlético-MG
  • Vitória x Chapecoense
  • Remo x Grêmio

30ª rodada (11/10)

  • Flamengo x Fluminense
  • Vasco x Remo
  • São Paulo x Vitória
  • Palmeiras x Corinthians
  • Red Bull Bragantino x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Santos
  • Grêmio x Internacional
  • Coritiba x Botafogo
  • Bahia x Mirassol
  • Chapecoense x Athletico-PR

31ª rodada (18/10)

  • Fluminense x Santos
  • Botafogo x Chapecoense
  • São Paulo x Vasco
  • Corinthians x Vitória
  • Mirassol x Internacional
  • Atlético-MG x Coritiba
  • Grêmio x Cruzeiro
  • Athletico-PR x Palmeiras
  • Bahia x Flamengo
  • Remo x Red Bull Bragantino

32ª rodada (25/10)

  • Flamengo x Atlético-MG
  • Vasco x Corinthians
  • Santos x Bahia
  • Palmeiras x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x São Paulo
  • Cruzeiro x Remo
  • Internacional x Botafogo
  • Coritiba x Grêmio
  • Vitória x Athletico-PR
  • Chapecoense x Fluminense

33ª rodada (28/10)

  • Fluminense x Internacional
  • Vasco x Flamengo
  • Santos x Palmeiras
  • Corinthians x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x Chapecoense
  • Atlético-MG x Cruzeiro
  • Grêmio x Athletico-PR
  • Coritiba x Vitória
  • Bahia x São Paulo

34ª rodada (04/11)

  • Remo x Botafogo
  • Flamengo x Grêmio
  • Botafogo x Atlético-MG
  • São Paulo x Corinthians
  • Palmeiras x Remo
  • Red Bull Bragantino x Santos
  • Cruzeiro x Bahia
  • Internacional x Coritiba
  • Athletico-PR x Vasco
  • Vitória x Fluminense
  • Chapecoense x Mirassol

35ª rodada (18/11)

  • Flamengo x Athletico-PR
  • Vasco x Internacional
  • São Paulo x Fluminense
  • Corinthians x Botafogo
  • Mirassol x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Palmeiras
  • Grêmio x Bahia
  • Coritiba x Santos
  • Vitória x Red Bull Bragantino
  • Remo x Chapecoense

36ª rodada (22/11)

  • Fluminense x Mirassol
  • Botafogo x São Paulo
  • Santos x Grêmio
  • Palmeiras x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Vasco
  • Atlético-MG x Corinthians
  • Internacional x Vitória
  • Athletico-PR x Remo
  • Bahia x Coritiba
  • Chapecoense x Cruzeiro

37ª rodada (29/11)

  • Fluminense x Cruzeiro
  • Botafogo x Bahia
  • São Paulo x Remo
  • Corinthians x Grêmio
  • Mirassol x Athletico-PR
  • Atlético-MG x Vasco
  • Internacional x Red Bull Bragantino
  • Coritiba x Flamengo
  • Vitória x Santos
  • Chapecoense x Palmeiras

38ª rodada (02/12)

  • Flamengo x Chapecoense
  • Vasco x Vitória
  • Santos x Botafogo
  • Palmeiras x Coritiba
  • Red Bull Bragantino x Fluminense
  • Cruzeiro x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Athletico-PR x São Paulo

