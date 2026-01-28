Jogos hoje (28/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (28/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (28/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). Jogos do Campeonato Brasileiro e Cearense compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (28/01/26) do Campeonato Cearense
- 19h — Maranguape x Maracanã — FCF TV (YouTube)
Jogos de hoje (28/01/26) do Brasileirão - Série A
- 19h — Atlético-MG x Palmeiras — SporTV e Premiere
- 19h — Coritiba x RB Bragantino — Premiere
- 19h — Internacional x Athletico-PR — Premiere
- 19h — Vitória x Remo — Premiere
- 19h30min — Fluminense x Grêmio — Premiere e CazéTV (Youtube)
- 20h — Chapecoense x Santos — Premiere
- 20h — Corinthians x Bahia — Premiere
- 21h30min — São Paulo x Flamengo — Globo, Premiere e GE TV (YouTube)
Jogos de hoje (28/01/26) do Campeonato Egípcio
- 12h —Zamalek x Petrojet — Link Sport Club (YouTube)
- 15h —Pyramids x El Gounah — Link Sport Club (YouTube)
Jogos de hoje (28/01/26) do Campeonato Saudita
- 12h20min — Al-Najma x Al-Riyadh — GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Ahli x Al-Ettifaq — Band Sports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (28/01/26) da Champions League
- 17h — Ajax x Olympiacos — HBO MAX
- 17h — Arsenal x Kairat Almaty — HBO MAX
- 17h — Athletic Bilbao x Sporting — HBO MAX
- 17h — Atlético Madrid x Bodo — HBO MAX
- 17h — Barcelona x FC Copenhagen — HBO MAX
- 17h — Benfica x Real Madrid — TNT e HBO MAX
- 17h — Club Brugge x Marseille — HBO MAX
- 17h — B. Dortmund x Internazionale — HBO MAX
- 17h — E. Frankfurt x Tottenham — HBO MAX
- 17h — B. Leverkusen x Villarreal — HBO MAX
- 17h — Liverpool x Qarabag — HBO MAX
- 17h — Manchestrer City x Galatasaray — HBO MAX
- 17h — Monaco x Juventus — HBO MAX
- 17h — Napoli x Chelsea — HBO MAX
- 17h — Pafos x Slavia Praga — HBO MAX
- 17h — PSG x Newscastle — Space e HBO MAX
- 17h — PSV x Bayer Munchen — HBO MAX
- 17h — Saint-Gilloise x Atlanta — HBO MAX
Jogos de hoje (28/01/26) do Campeonato Argentino
- 19h — Racing x Rosário Central — ESPN e Disney+
- 20h — River Plate x Gimnasia LP — ESPN e Disney+
- 22h15min — Estudiantes x Boca Juniors — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (28/01/26) do Campeonato Paulista - A2
- 15h — Juventus-SP x Ituano — Ulisses TV (YouTube)
- 15h — Monte Azul x Votuporanguense — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — Grêmio Prudente x XV de Piracicaba — Paulistão (YouTube)
- 19h30min —Linense x Taubaté — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — São Bento x São José — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h — Inter de Limeira x Água Santa — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h — Osasco Sporting x Sertãozinho — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h — Santo André x Ferroviária — Metrópoles Esportes (YouTube)
Jogos de hoje (28/01/26) do Campeonato Pernambucano
- 15h — Maraguay x Sport — GOAT (YouTube)
- 16h — Decisão x Acadêmica Vitória — FPF TV (YouTube)
- 16h — Santa Cruz x Jaguar — GOAT (YouTube)
- 20h — Náutico x Retrô — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (28/01/26) do Campeonato Baiano
- 19h15min — Porto-BA x Barcelona-BA — TVE BA (YouTube)
- 21h30min — Juazeirense x Jacuipense — TVE BA (YouTube)
