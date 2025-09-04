Herói da classificação do Floresta, Ruan mantém sonho do acesso e cita exemplo do Amazonas

Ruan é o artilheiro da equipe, com cinco gols / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O atacante Ruan foi o grande destaque do Floresta ao marcar os dois gols da classificação para a segunda fase da Série C, sobre o São Bernardo-SP, em vitória por 2 a 0. Em entrevista ao Esportes O POVO, o camisa 7 do Verdão relembrou a lesão que o afastou dos gramados nesta temporada e os bastidores dos tentos anotados contra os paulistas. Ruan ficou fora da maior parte dos jogos da reta final da Terceirona, mas se manteve em forma e correspondeu positivamente quando acionado pelo técnico Leston Júnior no segundo tempo contra o São Bernardo. Até o atacante decidir o jogo para o Verdão, a partida se desenhava para um empate em 0 a 0, resultado que manteria o time cearense abaixo do G-8 classificatório na tabela.

Com os gols, o atacante se isolou na artilharia do Floresta em 2025 (cinco bolas nas redes), mas admitiu não se atentar à estatística. "Eu nem me lembrava disso. Sabia que o (Matheus) Ludke e o Ícaro tinham feito quatro gols e ainda não tinha somado os dois gols (de sábado) com os três que fiz no Estadual. É importante a marca, mas a mentalidade é sempre focar no que é o melhor do Floresta", disse. Por ser um jogador de lado de campo, Ruan nunca se destacou na carreira por ser um artilheiro e, caso faça mais dois gols, terá seu ano com maior número de tentos anotados numa temporada. "Tive temporada de não fazer nenhum gol, por isso minha meta é sempre fazer melhor do que no ano anterior, pensei assim quando acertei com o Floresta. Tive boas temporadas em times grandes do Brasil, como Fortaleza, Paysandu e Remo, sempre com essa mentalidade", contou.