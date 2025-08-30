Série C: confira confrontos do Floresta na segunda fase

Imagens do segundo tempo da partida entre Floresta e Tombense, realizado neste domigo, 10, no estádio Domingão, em Horizonte (CE) / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

Em uma edição bastante equilibrada, a Série C do Campeonato Brasileiro teve a primeira fase encerrada neste sábado, 30, e já conhece as oito equipes que seguem na disputa pelo título — e pelo acesso. Único cearense na competição, o Floresta garantiu a classificação à segunda fase como oitavo colocado, após vencer o São Bernardo-SP por 2 a 0 no Domingão, em Horizonte. Caxias-RS, Ponte Preta-SP, Náutico-PE, Londrina-PR, São Bernardo, Guarani-SP, Brusque-SC e Floresta são as equipes que disputarão a segunda fase. Em contrapartida, Tombense-MG, Retrô-PE, ABC-RN e CSA-AL foram rebaixados para a Série D de 2026.