Série C: confira confrontos do Floresta na segunda fase

Série C: confira confrontos do Floresta na segunda faseLobo da Vila Manoel Sátiro segue vivo em busca do acesso à Série B 2026 e vai participar de quadrangular que garante subida para dois times
Em uma edição bastante equilibrada, a Série C do Campeonato Brasileiro teve a primeira fase encerrada neste sábado, 30, e já conhece as oito equipes que seguem na disputa pelo título — e pelo acesso. Único cearense na competição, o Floresta garantiu a classificação à segunda fase como oitavo colocado, após vencer o São Bernardo-SP por 2 a 0 no Domingão, em Horizonte.
Caxias-RS, Ponte Preta-SP, Náutico-PE, Londrina-PR, São Bernardo, Guarani-SP, Brusque-SC e Floresta são as equipes que disputarão a segunda fase. Em contrapartida, Tombense-MG, Retrô-PE, ABC-RN e CSA-AL foram rebaixados para a Série D de 2026.
Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos de quatro equipes. No primeiro, estarão os times que se classificaram em 1º, 4º, 5º e 8º; a segunda chave será formada pelos clubes que terminaram na 2ª, 3ª, 6ª e 7ª posições.
- Grupo 1: Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta
- Grupo 2: Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani
Nesta fase, os times de um mesmo grupo se enfrentarão em duelos de ida e volta. Após as seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada chave terão vaga garantida na Série B de 2026, enquanto os líderes disputarão ainda a final, também em jogos de ida e volta.
Adversários do Floresta
As datas ainda serão definidas pela CBF, mas os confrontos da segunda fase já estão definidos. Confira o caminho do Floresta:
- 1ª rodada: Floresta x Caxias do Sul
- 2ª rodada: Londrina x Floresta
- 3ª rodada: Floresta x São Bernardo
- 4ª rodada: São Bernardo x Floresta
- 5ª rodada: Floresta x Londrina
- 6ª rodada: Caxias do Sul x Floresta