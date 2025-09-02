Quem é Yago Dora, o mais novo campeão mundial de surfe pelo Brasil?

Yago Dora conquistou o título mundial ao vencer a etapa de Fiji, nesta segunda-feira, 1º / Crédito: Ed Sloane/WSL

O surfista Yago Abbas Dora é o mais novo campeão mundial da World Surf League (WSL). Conhecido pela ousadia no mar e pela técnica refinada, o curitibano de 29 anos — radicado em Florianópolis — recolocou o Brasil no topo do surfe ao conquistar o título nesta segunda-feira, 1º, em Fiji, ao vencer o norte-americano Griffin Colapinto na grande final. “É inacreditável para mim. Sentir essa energia em Fiji desde que cheguei aqui e sempre acreditei nesse título. Fico feliz em trazer mais um título para o Brasil. Agradeço a todos que me apoiaram ao longo da carreira”, falou Dora à WSL.

Filho do ex-surfista profissional e treinador Leandro “Grilo” Dora, Yago começou no esporte aos 11 anos. Criado nas praias catarinenses, recebeu sua primeira oportunidade no circuito mundial em 2017, quando foi convidado para competir na etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro. Na ocasião, surpreendeu ao superar nomes como Gabriel Medina, Mick Fanning e John John Florence, terminando no pódio. No ano seguinte, passou a integrar definitivamente a elite da WSL. A trajetória, no entanto, não foi linear. Em 2022, sofreu uma grave lesão no pé que o afastou das competições. Recuperado, voltou ao protagonismo em 2023 ao conquistar o Rio Pro. O ápice, contudo, estava reservado para a atual temporada. Em 2025, Yago brilhou ao vencer as etapas de Peniche (Portugal) e Trestles (Estados Unidos) — onde somou 17,90 pontos na final após executar um aéreo nota 9,53 — além de conquistar o vice-campeonato em Jeffreys Bay (África do Sul). Também terminou quatro vezes na quinta posição, resultados consistentes que o levaram ao topo do ranking mundial. O desfecho veio em 1º de setembro de 2025, quando derrotou Colapinto no WSL Finals, em Fiji, para conquistar o primeiro título mundial da carreira. Foi também o oitavo troféu brasileiro em 11 edições da Liga. Antes dele, Gabriel Medina venceu três vezes (2014, 2018 e 2021), Filipe Toledo foi bicampeão (2022 e 2023), enquanto Adriano de Souza (2015) e Ítalo Ferreira (2019) conquistaram um título cada.

Idolatria no fenômeno Enquanto crescia em Curitiba, o jovem Dora cultivava, paralelamente ao surfe, uma forte paixão pelo futebol. No entanto, com o passar dos anos, a força das marés falou mais alto, e Yago mergulhou de vez no surfe — mas sem nunca abandonar o amor pelos gramados. Imagem do surfista brasileiro Yago Dora, atual campeão mundial da WSL de surfe 2025 Crédito: Ed Sloane/WSL Como muitos nascidos em meados da década de 1990, tinha em Ronaldo Nazário uma inspiração e verdadeira idolatria. Com isso, em sua lycra, o agora campeão mundial carrega o número 9, em homenagem ao Fenômeno.