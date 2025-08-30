Autor dos gols da classificação do Floresta, Ruan não balançava as redes há seis meses

Autor dos gols da classificação do Floresta, Ruan não balançava as redes há seis mesesO jogador também sofreu com lesões, ficando de fora de quase toda a reta final do Lobo da Vila na Série C
Ruan foi o protagonista da classificação heroica do Floresta para a segunda fase da Série C de 2025. Na tarde deste sábado, 30, o camisa 7 saiu do banco e marcou os dois gols da vitória do Alviverde sobre o São Bernardo, em jogo que ocorreu no estádio Domingão, em Horizonte (CE).
O atleta estava há seis meses sem marcar gols, sendo o último deles no dia 21 de fevereiro, ainda pelo campeonato cearense, na vitória de 1 a 0 sobre o Iguatu. O jogador também sofreu com lesões, ficando de fora de quase toda a reta final do Lobo da Vila na Série C, retornando somente para o jogo da classificação.
A última partida onde Ruan tinha entrado em campo foi na 12ª rodada, na vitória por 2 a 1 sobre o Ypiranga. Mesmo com a seca de gols e os jogos sem atuar, o atacante é o artilheiro da equipe no ano, com cinco tentos anotados.
Apesar de não ser um goleador, Ruan é um experiente jogador de lado de campo, que poderia ter ajudado o Lobo da Vila a ter mais velocidade em algumas partidas. O volume e a vontade que o camisa 7 implementa nos jogos poderia ter sido crucial para evitar os empates contra ABC e Maringá, por exemplo.
Classificado pela primeira vez para a segunda fase da Série C, a equipe da Vila Manoel Sátiro fará parte de um grupo com Caxias-RS, Londrina-PR, e o próprio São Bernardo. As datas do quadrangular final ainda serão anunciadas.
Floresta vence São Bernardo e avança de fase
O Floresta venceu o São Bernardo-SP por2 a 0 e conseguiu se classificar para a fase seguinte da Série C. O duelo, que ocorreu no estádio Domingão, em Horizonte (CE), na tarde deste sábado, 30, ficou marcado pelo futebol pouco vistoso e pelo alto número de faltas.
Com a necessidade de marcar alto o adversário e ser a equipe que dita o ritmo do jogo, a equipe da Vila Manoel Sátiro não teve intimidade com a posse da bola no primeiro tempo e só conseguiu definir a partida nos 45 minutos finais.
Após sair do banco, Ruan marcou aos 26 e aos 47 minutos da etapa complementar e garantiu a classificação para o Lobo da Vila.