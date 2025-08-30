Autor dos gols da classificação do Floresta, Ruan não balançava as redes há seis meses

Ruan marcou os dois gols que classificaram o Floresta para a segunda fase da Série C / Crédito: Kely Pereira/Floresta EC

Ruan foi o protagonista da classificação heroica do Floresta para a segunda fase da Série C de 2025. Na tarde deste sábado, 30, o camisa 7 saiu do banco e marcou os dois gols da vitória do Alviverde sobre o São Bernardo, em jogo que ocorreu no estádio Domingão, em Horizonte (CE). O atleta estava há seis meses sem marcar gols, sendo o último deles no dia 21 de fevereiro, ainda pelo campeonato cearense, na vitória de 1 a 0 sobre o Iguatu. O jogador também sofreu com lesões, ficando de fora de quase toda a reta final do Lobo da Vila na Série C, retornando somente para o jogo da classificação.