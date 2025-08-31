Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1

Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1Piastri, que agora tem 34 pontos de vantagem sobre Norris, chegou à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com este terceiro lugar sobe pela primeira vez no pódio
O piloto australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Fórmula 1, deu um grande passo rumo ao título ao vencer o Grande Prêmio da Holanda neste domingo (31), no circuito de Zandvoort, com seu maior rival e companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, abandonando a prova nas voltas finais por um problema mecânico.
Piastri, que agora tem 34 pontos de vantagem sobre Norris, chegou à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com este terceiro lugar sobe pela primeira vez no pódio.
Largando da pole position, Piastri liderou do início ao fim uma corrida na qual Verstappen ultrapassou Norris na primeira curva, mas não acompanhou o ritmo da McLaren do australiano, apesar do apoio da torcida holandesa nas arquibancadas.
Algumas voltas depois, Norris recuperou a segunda posição de Verstappen e tudo parecia encaminhado para uma nova dobradinha da McLaren, mas faltando seis voltas para o final, o motor do britânico quebrou e seu carro parou no meio da pista.
O abandono de Norris devolveu a segunda posição a Verstappen e deu a Hadjar a possibilidade de conquistar seu primeiro pódio na principal categoria do automobilismo.
"É o que você sempre sonha quando criança. É um primeiro passo, meu primeiro podo, e espero venham que muitos outros", declarou o jovem francês de 20 anos, feliz por completar o fim de semana "sem um único erro".
Piastri consolida favoritismo
Esta foi a sexta vitória de Piastri na temporada, que consolida o piloto australiano como o grande favorito a suceder Verstappen como campeão mundial.
"Senti que tinha o controle da corrida e administrei o ritmo conforme necessário", disse o piloto da McLaren após a prova, demonstrando grande maturidade para seus 24 anos.
"Se conseguirmos manter esse ritmo, será ótimo, mas ainda há um longo caminho a percorrer e ainda estamos pensando corrida a corrida", acrescentou Piastri quando questionado sobre suas chances de título.
O britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto colocado, seguido pelo tailandês Alexander Albon (Williams). Completaram o Top 10 o britânico Oliver Bearman (Haas), o canadense Lance Stroll (Aston Martin), o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e o francês Esteban Ocon (Haas).
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, caiu para o fundo do grid na primeira volta e terminou a corrida na 15ª colocação.
A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o Grande Prêmio da Itália, no mítico circuito de Monza, considerado a casa da Ferrari, que neste domingo viveu um pesadelo. Os dois pilotos da equipe, o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, não terminaram a corrida.
Hamilton foi o primeiro a abandonar, depois perder o controle do carro e bater no muro. Voltas mais tarde, Leclerc se envolveu em um acidente com a Mercedes do italiano Andrea Kimi Antonelli e também teve que deixar a prova.
"Meu ritmo estava bom e eu estava alcançando George [Russell]", na quinta posição, explicou Hamilton. "É muito incomum não terminar uma corrida e ter que abandonar tão cedo", lamentou.
Mesmo sem somar pontos na Holanda, a Ferrari continua na vice-liderança do campeonato de construtores com 260 pontos, mas agora tem a sua posição ameaçada pela Mercedes (3ª, 248 pontos). A líder com ampla vantagem é a McLaren (584 pontos).
Classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1
1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1h38:29.849
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1.271
3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +3.233
4. George Russell (GBR/Mercedes) +5.654
5. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +6.327
6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +9.044
7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +9.497
8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +11.709
9. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) +13.597
10. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +14.063
11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +14.511
12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +17.063
13. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +17.376
14. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) +19.725
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +21.565
16. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +22.029*
17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +23.629
18. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +7 voltasDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente