Floresta vence São Bernardo e se classifica para segunda fase da Série C

Floresta vence São Bernardo e se classifica para segunda fase da Série CRuan marcou os dois gols do Lobo na partida. Equipe vai enfrentar Caxias, Londrina e o próprio São Bernardo por vaga na Série B 2026
O Floresta venceu o São Bernardo-SP por 2 a 0, no estádio Domingão, em Horizonte, e conseguiu se classificar para a fase seguinte da Série C. Agora, o time jogará um quadrangular contra Caxias-RS, Londrina-PR e o mesmo rival paulista por duas vagas na Segundona 2026.
O duelo na tarde deste sábado, 30, ficou marcado pelo futebol pouco vistoso e pelo alto número de faltas. Além da vitória, a vaga veio graças a derrota do Ituano-SP para o Náutico-PE. O Timbu será o outro representante nordestino na segunda fase da Terceirona, formando grupo com Ponte Preta-SP, Brusque-SC e Guarani-SP. Já os rebaixados da terceira divisão nacional foram Tombense-MG, Retrô-PE, ABC-RN e CSA-AL.
Floresta 2 a 0 São Bernardo: o jogo
No Domingão, quando o juiz apitou o início da partida, o Floresta era o nono colocado da tabela e precisava vencer e torcer por um tropeço de um rival — que acabou sendo o Ituano — para se classificar. Nos minutos iniciais foi possível ver um Lobo mais disposto a atacar, tentando pressionar a saída de bola do adversário e recuperar a posse já no terço final do campo.
O atacante Jeam, por volta dos 10 minutos da primeira etapa, ficou muito próximo de abrir o placar atuando desta maneira. O camisa 9 retomou a bola, limpou um dos zagueiros e chutou para boa defesa de Vanderlei; no rebote, o arqueiro do Tigre realizou mais uma defesa.
No desenrolar da primeira etapa, o que se viu foi um jogo amarrado no setor de meio-campo. As pressões altas do Alviverde não geraram recuperações de bola, mas sim lançamentos longos que se transformavam em bate-rebate na faixa central do campo. Quando não tinham êxito nas disputas, os donos da casa partiam para o contato faltoso.
O São Bernardo, já classificado, poupou alguns jogadores e também não trouxe muitas ameaças ao gol adversário. O primeiro chute dos paulistas só aconteceu aos 30 minutos, exemplificando a falta de criatividade dos visitantes.
De olho também nos jogos adversários, ao fim do primeiro tempo, o Ituano perdia para o Náutico, mas, o Confiança triunfava sobre o Retrô, estacionando ainda os cearenses na nona colocação.
Na segunda etapa, o São Bernardo colocou alguns de seus titulares em campo para buscar os três pontos, enquanto o Floresta mudou de estratégia. O treinador Leston Júnior tirou de campo Xuxa, armador da equipe, para colocar o ponta Ruan e tentar criar chances de gol por meio de tabelas nas faixas laterais do campo.
A mudança do treinador, minutos depois, se mostrou acertada. Aos 26 minutos, Matheus Ludke levantou bola na área, Romarinho desviou, Jeam fez o corta-luz e Ruan, de primeira, chutou para o gol. O atacante contou com a "batida de roupa" de Vanderlei para comemorar o gol que classificaria o Floresta à fase seguinte.
Após o gol, o Floresta reforçou seu setor defensivo e postou para sair em contra-ataques, querendo ampliar o placar sem se expôr de maneira demasiada. O que acabou dando certo. Ruan marcou de novo e selou a vaga inédita, mantendo o sonho de acesso vivo na Vila Manoel Sátiro.