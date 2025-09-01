Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trio cearense avança no no Campeonato Brasileiro de Futsal; confira duelos

Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe brigam por vaga nas quartas de final do certame
As três equipes cearenses que disputam o Campeonato Brasileiro de Futsal garantiram vaga nas oitavas de final após a última rodada da fase de grupos, disputada neste fim de semana. Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe já conhecem os adversários da próxima etapa.

Na rodada de encerramento, o Ceará, já classificado, venceu o Concórdia por 3 a 2 fora de casa. O Fortaleza, também classificado com antecedência, empatou em 3 a 3 com o Atlético-PI, mantendo a invencibilidade na competição. Já o São João do Jaguaribe acabou goleado por 6 a 0 pela Yeesco, mas avançou como sétimo colocado do grupo A.

Agora, o trio alencarino se prepara para os confrontos eliminatórios. O Ceará enfrentará o Vasco da Gama, o Fortaleza terá pela frente o Sorriso-MT e o São João do Jaguaribe terá duelos contra o Passo Fundo-RS.

Nesta segunda fase, serão disputados jogos de ida e volta. Assim, as equipes que tiveram melhor desempenho na fase anterior poderão decidir em casa. As partidas de ida acontecerão entre 25 e 28 de setembro, enquanto os duelos de volta estão marcados para acontecer entre os dias 2 a 5 de outubro.

Confira os duelos das oitavas de final:

Ida

  • Sorriso-MT x Fortaleza – Arena Sorriso (MT)
  • Vasco da Gama x Ceará – A definir
  • São João do Jaguaribe x Passo Fundo-RS – Ginásio Júlio Irineu Costa (RS)

Volta

  • Fortaleza x Sorriso-MT – Centro de Formação Olímpica (CE)
  • Ceará x Vasco da Gama – Centro de Formação Olímpica (CE)
  • Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe – Arena Comercial (RS)

