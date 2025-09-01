Trio cearense avança no no Campeonato Brasileiro de Futsal; confira duelos

Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe brigam por vaga nas quartas de final do certame

As três equipes cearenses que disputam o Campeonato Brasileiro de Futsal garantiram vaga nas oitavas de final após a última rodada da fase de grupos, disputada neste fim de semana. Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe já conhecem os adversários da próxima etapa.

Na rodada de encerramento, o Ceará, já classificado, venceu o Concórdia por 3 a 2 fora de casa. O Fortaleza, também classificado com antecedência, empatou em 3 a 3 com o Atlético-PI, mantendo a invencibilidade na competição. Já o São João do Jaguaribe acabou goleado por 6 a 0 pela Yeesco, mas avançou como sétimo colocado do grupo A.