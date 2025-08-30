"Nós éramos os improváveis", diz Leston Júnior após classificação do Floresta

"Nós éramos os improváveis", diz Leston Júnior após classificação do FlorestaCaso alcance a segunda divisão, este seria o segundo acesso de Leston Junior como comandante do Floresta
Leston Júnior escreveu mais um capítulo importante em sua história com o Floresta. O mineiro de 44 anos já teve outras duas passagens pelo Lobo da Vila e é um dos mais importantes nomes da jovem história da equipe cearense. Neste sábado, 30, o Alviverde conseguiu se classificar pela primeira vez para a segunda fase da Série C.
O avanço de fase foi obtido após o time da Vila Manoel Sátiro vencer o São Bernardo-SP por 2 a 0 na última rodada da fase de liga da terceira divisão nacional.
Após o jogo, o treinador concedeu entrevista para as redes sociais o clube. Na fala, o profissional reconheceu a qualidade do adversário e agradeceu a toda a equipe pela conquista.
"Com certeza foi nosso melhor jogo na competição, contra um adversário muito bom, que vendeu caro esse resultado. A equipe foi muito bem, se impôs desde o primeiro minuto, e foi merecedora da vitória e da classificação. Não só por hoje, mas por todo o trabalho e trajetória de gente que foi muito humilde, muito resiliente para conduzir o Floresta ao quadrangular de acesso", disse.
"É um motivo de muito orgulho, de muita alegria, e também de uma grande confiança para brigar por esse acesso. Nós éramos os improváveis lá atrás e hoje somos postulantes. Que tenhamos resiliência e humildade para completar nossa caminhada", completou
Caso alcance a segunda divisão, este seria o segundo acesso de Leston Junior como comandante do Floresta. Em 2020, quando teve sua primeira passagem no Verdão, conseguiu conduzir a equipe ao acesso para a Terceirona e foi vice-campeão da Série D daquele ano, perdendo para o Mirassol-SP, hoje na Série A.
O treinador também já conseguiu um acesso da Série C para Série B em 2015, quando era treinador do Tupi-MG.
Em 2022, o treinador também foi de suma importância para o Floresta, quando evitou que a equipe caísse para a Série D. Três anos depois, o técnico retorna a Vila Manoel Sátiro para tentar fazer o Floresta alcançar a segunda divisão nacional pela primeira vez em sua história. Outro trabalho notável do profissional foi à frente do Botafogo-PB, onde foi campeão estadual em 2018.
Classificado pela primeira vez para a segunda fase da Série C, a equipe da Vila Manoel Sátiro fará parte de um grupo com Caxias-RS, Londrina-PR, e o próprio São Bernardo. As datas do quadrangular final ainda serão anunciadas.
A principal arma da equipe para a fase seguinte é seu sistema defensivo. O Floresta sofreu somente 15 gols em 19 rodadas, tendo a segunda melhor defesa do campeonato, empatado com o São Bernardo-SP.
O ataque, contudo, é o grande calcanhar de aquiles desta equipe. A equipe marcou os mesmos 15 gols, tendo uma média de 0,79 gols por partida, credenciando o Lobo como o terceiro pior ataque da primeira fase.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente