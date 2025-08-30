Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Nós éramos os improváveis", diz Leston Júnior após classificação do Floresta

Caso alcance a segunda divisão, este seria o segundo acesso de Leston Junior como comandante do Floresta
Autor João Bosco Neto
Leston Júnior escreveu mais um capítulo importante em sua história com o Floresta. O mineiro de 44 anos já teve outras duas passagens pelo Lobo da Vila e é um dos mais importantes nomes da jovem história da equipe cearense. Neste sábado, 30, o Alviverde conseguiu se classificar pela primeira vez para a segunda fase da Série C.

O avanço de fase foi obtido após o time da Vila Manoel Sátiro vencer o São Bernardo-SP por 2 a 0 na última rodada da fase de liga da terceira divisão nacional.

Após o jogo, o treinador concedeu entrevista para as redes sociais o clube. Na fala, o profissional reconheceu a qualidade do adversário e agradeceu a toda a equipe pela conquista.

"Com certeza foi nosso melhor jogo na competição, contra um adversário muito bom, que vendeu caro esse resultado. A equipe foi muito bem, se impôs desde o primeiro minuto, e foi merecedora da vitória e da classificação. Não só por hoje, mas por todo o trabalho e trajetória de gente que foi muito humilde, muito resiliente para conduzir o Floresta ao quadrangular de acesso", disse.

"É um motivo de muito orgulho, de muita alegria, e também de uma grande confiança para brigar por esse acesso. Nós éramos os improváveis lá atrás e hoje somos postulantes. Que tenhamos resiliência e humildade para completar nossa caminhada", completou

Caso alcance a segunda divisão, este seria o segundo acesso de Leston Junior como comandante do Floresta. Em 2020, quando teve sua primeira passagem no Verdão, conseguiu conduzir a equipe ao acesso para a Terceirona e foi vice-campeão da Série D daquele ano, perdendo para o Mirassol-SP, hoje na Série A.

O treinador também já conseguiu um acesso da Série C para Série B em 2015, quando era treinador do Tupi-MG. 

Em 2022, o treinador também foi de suma importância para o Floresta, quando evitou que a equipe caísse para a Série D. Três anos depois, o técnico retorna a Vila Manoel Sátiro para tentar fazer o Floresta alcançar a segunda divisão nacional pela primeira vez em sua história. Outro trabalho notável do profissional foi à frente do Botafogo-PB, onde foi campeão estadual em 2018.

Classificado pela primeira vez para a segunda fase da Série C, a equipe da Vila Manoel Sátiro fará parte de um grupo com Caxias-RS, Londrina-PR, e o próprio São Bernardo. As datas do quadrangular final ainda serão anunciadas.

A principal arma da equipe para a fase seguinte é seu sistema defensivo. O Floresta sofreu somente 15 gols em 19 rodadas, tendo a segunda melhor defesa do campeonato, empatado com o São Bernardo-SP.

O ataque, contudo, é o grande calcanhar de aquiles desta equipe. A equipe marcou os mesmos 15 gols, tendo uma média de 0,79 gols por partida, credenciando o Lobo como o terceiro pior ataque da primeira fase.

 

