Fortaleza lidera, e Ceará emplaca defensor na seleção SofaScore da 8ª rodada da Série A

Os bons resultados dos times cearenses se refletiram na seleção SofaScore da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 11 escolhidos, três foram jogadores do Fortaleza — Gastón Ávila, Pochettino e Lucero — e um do Ceará — Willian Machado.

Ao lado do Botafogo, o Tricolor do Pici foi o clube com mais representantes no time ideal. Grande parte desse destaque se deve à goleada por 5 a 0 sobre o Juventude-RS, no último sábado, 8, no estádio Presidente Vargas.