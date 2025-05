Fora de casa, Ceará segura o Santos e arranca empate pela Série A

No sábado, 17, às 16 horas, na Arena Castelão, a equipe terá um clássico nordestino, diante do Sport-PE. O rival pernambucano é o último colocado e ainda não venceu no torneio

Mesmo sem a vitória, o Vovô volta com um ponto importante da capital paulista. O time de Léo Condé fica na sexta posição na tabela, com 12 de pontuação.

Apesar de um jogo movimentado, nenhum gol. Santos e Ceará ficaram no 0 a 0, nesta segunda-feira, 12, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Santos 0x0 Ceará

Santos e Ceará protagonizaram um primeiro tempo intenso no Allianz Parque, com bom volume de jogo e movimentação ofensiva de ambos os lados, mas com poucas oportunidades realmente claras de gol.

O Vovô começou melhor, com maior posse de bola e presença ofensiva. Lucas Mugni quase abriu o placar em uma cobrança de escanteio venenosa, que por pouco não se transformou em um gol olímpico. O goleiro Gabriel Brazão, atento, fez grande defesa, evitando o que seria um golaço do meia argentino.

Ainda pelo lado do Alvinegro de Porangabuçu, Pedro Henrique foi figura frequente no ataque: apareceu bem posicionado em ao menos duas oportunidades e finalizou com perigo, mas parou no bloqueio da defesa santista e em chute sem direção.