Gastón Ávila tem atuação segura contra o Juventude e vira opção na lateral do Fortaleza

Jogando improvisado pelo lado esquerdo, o zagueiro argentino realizou desarmes, participou de jogadas ofensivas e chegou perto de marcar um belo gol no ínicio do jogo

Passados 13 jogos desde a sequência de uma expulsão e dois pênaltis cometidos na final do Cearense, contra o Ceará, e na Copa do Nordeste, ante o CRB-AL, o zagueiro Gastón Ávila voltou a figurar entre os titulares do Fortaleza e foi uma das surpresas positivas do time de Vojvoda na goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, no estádio Presidente Vargas, na tarde do último sábado, 10.

Na partida, válida pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o argentino atuou em uma função diferente e teve bons números. Com Bruno Pacheco sendo poupado para o duelo desta terça-feira, diante do Bucaramanga-COl na Libertadores, e Diogo Barbosa lesionado, Ávila jogou como lateral pelo lado esquerdo. Além dos bons números defensivos, quase marcou um belo gol de trivela ainda na primeira etapa.