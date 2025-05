Bucaramanga define time e tática para enfrentar o Fortaleza após treino em Porangabuçu

Adversário do Fortaleza na Libertadores, o Bucaramanga-COL realizou seu último treinamento nesta segunda-feira, 12, no centro de treinamentos do Ceará, em Porangabuçu. Na ocasião, o técnico Leonel Alvarez definiu os onze titulares – sem desfalques – que enfrentarão o Tricolor e demonstrou preocupação com novas nuances do time de Vojvoda durante as atividades.

Conforme apuração do Esportes O POVO, boa parte do treinamento foi focado na saída de bola por conta dos "saltos de pressão" do Tricolor. Com a possibilidade de voltar a zona de classificação para as oitavas caso vença nesta terça-feira, 13, no Castelão lotado, o time colombiano cogitou se lançar ao ataque, mas freou o ímpeto analisando os últimos dois jogos do Fortaleza.