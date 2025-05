Condé exalta início de Série A do Ceará e almeja "algo maior na competição"

Além dos resultados, o treinador do Vovô demonstrou satisfação pelo desempenho de seus comandados , mas pregou cautela e reforçou o objetivo de permanecer com o Alvinegro na elite do futebol nacional.

O duelo entre Ceará e Santos , que aconteceu na noite desta segunda-feira, 12, terminou empatado por 0 a 0 . Com este resultado, a equipe do técnico Léo Condé ultrapassou o Bahia e assumiu a sexta colocação da Série A do Campeonato Brasileiro após o término da 8ª rodada.

“Estamos muito felizes por esse bom início de campeonato. Só que é um campeonato difícil, nós temos que ir rodada a rodada, passo a passo. Como falei, nossa primeira meta é buscar aquele número mágico que todos falam dos 45 pontos de permanência. Mas, ao mesmo tempo, vamos tentando mais do que questão de pontuação, é ir elevando o nosso nível de atuação”, disse Condé.

Para o comandante do escrete alencarino, mais do que o resultado, uma melhora crescente no nível de atuação do Ceará resultaria na conclusão desse objetivo e na busca por “algo maior na competição”.

“Então, a partir do momento que a conseguirmos ter um nível bom de atuação, a ficaremos mais próximos de conquistar as vitórias. E aí, uma coisa é consequência da outra. Se tivermos um nível de atuação bom, conseguiremos o resultado positivo, e poderemos alcançar essa marca quanto antes. E, alcançando, aí vem o segundo momento da gente buscar algo maior na competição, mas nesse momento é sempre o foco no próximo jogo”, afirmou.