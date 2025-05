Defesa sólida: Ceará sofreu apenas um gol nos últimos três jogos

A única vez que o Alvinegro acabou sendo vazado foi contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 30 de abril, na Arena Castelão

O Ceará vive um momento de segurança defensiva e solidez tática. Nos últimos três jogos disputados, o time sofreu apenas um gol — e vem consolidando uma postura cada vez mais firme no setor defensivo, fator que tem sido decisivo para garantir bons resultados recentes na temporada.

Na noite desta segunda-feira, 12, o Vovô empatou em 0 a 0 com o Santos, em confronto válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida sem gols consolidou a terceira atuação seguida da equipe com desempenho defensivo consistente, principalmente com atuação consistente de Willian Machado, destaque do confronto.