Ferroviário completa 92 anos em fase de transição política e luta por retorno à Série C

Em semana marcada por solenidades em homenagem ao clube, jantar especial , ações para a torcida e preparação para a quarta rodada da Série D, o Ferroviário celebra, nesta sexta-feira, 9, seu 92° aniversário. No clube bicampeão nacional e nove vezes vencedor do Campeonato Cearense, conhecido por "enfrentar qualquer parada", 2025 tem sido movimentado nos âmbitos esportivos, políticos e financeiros.

“Precisamos entender que o Ferroviário passa por uma fase de transição, em campo e política (com a implementação da SAF). A verdade é que ainda estamos nessa fase, que há dificuldades. Não servirá de desculpa contra o nosso sucesso, mas elas existem. Mas também aprendi que o Ferroviário vive de dificuldades. Aprendi que é o time que nunca desiste”, diz Tiago Zorro.

A fala do técnico português do Tubarão da Barra, em entrevista ao Esportes O POVO, resume o início do 92° ano do Tubarão. Em campo, o trabalho não engrenou de primeira, mas apresentou resultados e ganhou continuidade. Fora dele, a venda da SAF foi aprovada, mesmo com os imbróglios políticos e jurídicos que cercaram o processo, e passa por fase apenas burocrática de oficialização na CBF.

Para Pedro Roxo, investidor português que assumirá o cargo de CEO da SAF do clube cearense, o início do ano foi marcado por "circunstâncias muito especiais, numa responsabilidade repartida entre a SAF e a associação, com muitas restrições de orçamento e uma preparação iniciada de forma tardia. Um treinador novo, uma gestão diferente no futebol, além de alguns aportes financeiros e humanos para conseguir atingir os objetivos".

Para a temporada, o Tiago Zorro vê com cautela a esperança de retornar a terceira divisão, enquanto o Pedro Roxo diz observar a competição com mais "ambição". O clube já tem três jogos na campanha, com duas vitórias e uma derrota. Caso América-RN e Santa Cruz-PE empatem nesta sexta-feira, 9, uma vitória do Tubarão no domingo, 11, ante o Sousa-PB, coloca o clube na liderança do grupo A3.