Zorro revela conversa com Vojvoda, inspiração em Ancelotti e conta trajetória até o Brasil

O treinador do escrete coral também falou sobre a sua carreira como jogador, a lesão que lhe tirou dos gramados, o início como treinador, a relação com sua família e a vida dupla que teve como professor em Portugal

Ele não veio dos filmes como seu homônimo, mas da vida real. Assim, também teve que lutar para tentar deixar sua marca, bem como o personagem. Às vésperas da Série D e com contrato renovado, o treinador do Ferroviário , Tiago Zorro , falou ao Esportes O POVO sobre os ensinamentos que seu pai deixou, a lesão no joelho que lhe tirou dos gramados, a saudade da família que ficou em Portugal e o contato para assumir o escrete coral.

Diferente da tradicional história dos cinemas, Zorro hoje trabalha na Barra do Ceará e prefere carregar uma prancheta no lugar da espada. Se veste simples: uma camisa pesada – como ele descreve – em cores corais caíram bem melhor que a famosa capa preta. Fala em tom leve e reveza entre a água de coco e o chope na Beira-Mar de Fortaleza quando o dia permite. Não sobe em telhado e nem cavalga pela cidade. Muito menos anda mascarado — na verdade, não omite as críticas nem a si mesmo.

Além disso, o afiado comandante coral revelou uma conversa com Vojvoda após o Clássico das Cores nas semifinais do Cearense, contou sobre sua inspiração em Carlo Ancelotti e analisou a paixão pelo futebol no Brasil, que vê como exagerada, por vezes – bem como o calendário nacional, que assustou o português.



Desde dezembro do ano passado no comando do Ferroviário, o português Tiago Zorro enfrentará o maior desafio da temporada: a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Renovado para seguir à frente do clube durante a competição, Zorro busca sempre ser realista, mas confia em seu time na competição e classifica que caiu “no grupo da morte” do torneio.



Da dor à vocação: o legado do pai e a “droga” do futebol



“O início da minha paixão pelo futebol teve a ver com a ligação com o meu pai. Ele também foi jogador”, relembra. A trajetória como atleta não foi longa. Zorro jogou nas divisões inferiores de Portugal, o equivalente à Série C no Brasil. Era zagueiro, mas conta que era lento até mesmo para a posição, mas que tinha, sim, certa habilidade e via o jogo de frente, por isso aprendeu suas nuances.



“Sendo sincero, só chegar até essa divisão foi muito justo para a minha capacidade, eu não era tão bom”, confessa, com humildade. Uma lesão no joelho e a perda do pai marcaram o fim precoce da carreira. Mas foi nesse ponto de dor que a paixão pelo futebol ganhou nova forma.