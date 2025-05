Ferroviário promove jantar e mutirão de saúde no aniversário de 92 anos; veja programação

O evento ocorrerá a partir das 19h30min, no Mana’s Buffet, localizado na rua João Gurgel Nogueira, 20, na Parangaba. Aos que desejarem fazer parte da festa, são cobrados os valores de R$ 80 para associados e R$ 90 para não sócios. Os ingressos podem ser comprados de forma online via site ou via WhatsApp oficial da equipe.

O Ferroviário completará 92 anos de existência nesta sexta-feira, 9 de maio. Para comemorar o aniversário do clube, a gestão da equipe preparou uma programação especial para os torcedores do time. No dia do aniversário do Ferrão, será promovido um jantar em celebração a data comemorativa.

Além do jantar, a equipe promoverá o mutirão Compartilha Saúde, em uma parceria com o Instituto Compartilha, no dia 11 de maio, das 8 às 12 horas, na sede do clube, localizada na rua Dona Filó, número 650, na Barra do Ceará. O evento terá serviços gratuitos de clínico geral, ultrassom, nutrição, psicologia, cabeleireiro, manicure e outras modalidades de saúde e estética. O Ferroviário também ressalta que será servido um lanche aos que desfrutarem dos serviços.

A equipe coral entra em campo no mesmo dia do mutirão, mas, não atuará em solo cearense. O Tubarão enfrenta o Sousa, em Sousa(PB), no estádio Marizão, às 16h30min, pela quarta rodada da Série D. No certame nacional, o Ferrão é o terceiro colocado do grupo C, com seis pontos em três jogos.

